رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه اعلام کرد که مطمئن است به زودی یک توافق صلح جدید در غزه حاصل خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه در حالی که از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برای گفت‌و‌گو در مورد طرح صلح در غزه، در کاخ سفید استقبال می‌کرد، گفت که از دستیابی به توافق غزه «بسیار مطمئن» است.

ترامپ در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا مطمئن است که در غزه صلح برقرار خواهد شد، گفت: «من، من بسیار مطمئن هستم». او در پاسخ به این سوال که آیا همه طرف‌ها با طرح ۲۱ ماده‌ای او موافق هستند یا خیر، تکرار کرد: «بسیار مطمئن».

ترامپ همچنین وقتی از او پرسیده شد که «آیا همه طرف‌ها همراهی می‌کنند؟» - به معنای تمامی بازیگران درگیر در مذاکرات - با سر پاسخ مثبت داد.

همزمان با سفر نتانیاهو به کاخ سفید ده‌ها نفر از جمله خانواده‌های اسرای اسرائیلی در نوار غزه با حضور در برابر سفارت آمریکا در تل آویو خواستار فشار ترامپ برای دستیابی به توافقی برای پایان جنگ غزه و بازگشت اسرا شدند.

نیویورک تایمز به نقل از خانواده‌های اسرای اسرائیلی در غزه اعلام کرد: ما از ترامپ می‌خواهیم در صورت لزوم نتانیاهو را مجبور به پذیرش توافق نماید.

منبع: رویترز

برچسب ها: ترامپ و نتانیاهو ، آتش بس در غزه
خبرهای مرتبط
گفتگوی ترامپ و امیر قطر پیش از دیدارش با نتانیاهو
کاخ سفید: توافق غزه «بسیار نزدیک» است
تاثیر ویتکاف در متقاعد کردن نتانیاهو برای موافقت با توافق غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترس اسرائیل از حمله ایران پس از اعمال مکانیسم ماشه
اسنپ‌بک چگونه «بلوک شرقی» را متولد کرد؟
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سرگرفت
شکست توهم جولانی در نیویورک: اسرائیل او را نپذیرفت
اتحادیه اروپا اعمال مجدد تحریم‌های ایران را تأیید کرد
کاخ سفید: توافق غزه «بسیار نزدیک» است
ناوگان صمود ۴ روز با غزه فاصله دارد
قطع سراسری اینترنت فیبر نوری در افغانستان
حبس ابد برای شهروند عراقی به اتهام قاچاق جنگجو به ارتش روسیه
آخرین اخبار
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
قطر تماس عذرخواهی نتانیاهو را تایید کرد
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
توهم ترامپ درباره پیوستن ایران به توافق ابراهیم
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
واکنش مقامات صهیونیست به عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر
حماس: برای آزادی اسرا در چارچوب توافقی جامع مبنی بر پایان جنگ و خروج اشغالگران از غزه آماده‌ایم
حزب حاکم کارگر انگلیس به پذیرش وقوع نسل‌کشی در غزه رای داد
تظاهرات اسرائیلی‌ها در برابر سفارت آمریکا در تل آویو برای پایان جنگ و آزادی اسرا
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
کره شمالی: هرگز از انرژی هسته‌ای دست نخواهیم کشید
گزافه گویی تروئیکای اروپا علیه ایران پس از اسنپ بک
ترامپ در استقبال از نتانیاهو: مطمئنم به زودی صلح در غزه برقرار خواهد شد
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
پوتین دستور بزرگترین فراخوان پاییزی خدمت سربازی از سال ۲۰۱۶ را صادر کرد
انگلیس از یک «حادثه» در نزدیکی عدن یمن خبر داد
ترامپ روی فیلم‌های خارجی هم تعرفه بست
تجهیز مرز دوغارون؛ شریان حیاتی صادرات سوخت ایران به افغانستان
ارسال کمک های هند به افغانستان از طریق چابهار
۳ آمریکایی در زندان های افغانستان
مرگ ۵ کودک بر اثر سرخک؛ آغاز کارزار واکسیناسیون گسترده در افغانستان
گفتگوی ترامپ و امیر قطر پیش از دیدارش با نتانیاهو
حبس ابد برای شهروند عراقی به اتهام قاچاق جنگجو به ارتش روسیه
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سرگرفت
کاخ سفید: توافق غزه «بسیار نزدیک» است
قطع سراسری اینترنت فیبر نوری در افغانستان
پوتین قانون خروج از معاهده ضد شکنجه اتحادیه اروپا را امضا کرد
انگلیس تحریم‌های جدید مرتبط با ایران اعمال کرد
مدودف: اروپا توان تحمل جنگ با ما را ندارد