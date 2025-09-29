باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه در حالی که از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برای گفت‌و‌گو در مورد طرح صلح در غزه، در کاخ سفید استقبال می‌کرد، گفت که از دستیابی به توافق غزه «بسیار مطمئن» است.

ترامپ در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا مطمئن است که در غزه صلح برقرار خواهد شد، گفت: «من، من بسیار مطمئن هستم». او در پاسخ به این سوال که آیا همه طرف‌ها با طرح ۲۱ ماده‌ای او موافق هستند یا خیر، تکرار کرد: «بسیار مطمئن».

ترامپ همچنین وقتی از او پرسیده شد که «آیا همه طرف‌ها همراهی می‌کنند؟» - به معنای تمامی بازیگران درگیر در مذاکرات - با سر پاسخ مثبت داد.

همزمان با سفر نتانیاهو به کاخ سفید ده‌ها نفر از جمله خانواده‌های اسرای اسرائیلی در نوار غزه با حضور در برابر سفارت آمریکا در تل آویو خواستار فشار ترامپ برای دستیابی به توافقی برای پایان جنگ غزه و بازگشت اسرا شدند.

نیویورک تایمز به نقل از خانواده‌های اسرای اسرائیلی در غزه اعلام کرد: ما از ترامپ می‌خواهیم در صورت لزوم نتانیاهو را مجبور به پذیرش توافق نماید.

منبع: رویترز