باشگاه خبرنگاران جوان- سیف الدینی- رئیس دادگستری شهرستان زرند از صدور یکی از سنگینترین احکام مالی در حوزه مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در استان کرمان خبر داد و گفت: فردی که بدون مجوز و با سوءاستفاده از برق یارانهای اقدام به راهاندازی مرکز گسترده استخراج رمزارز کرده بود، با رأی دادگاه به پرداخت ۲۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۳۰۹ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
محمدرضا صفاری در تشریح این خبر با اشاره به چگونگی کشف این پرونده، اظهارداشت: رسیدگی به این پرونده از یک حادثه غیرمنتظره آغاز شد به نحوی که پس از بروز آتشسوزی در یک انبار صنعتی در حاشیه شهر زرند، مأموران امدادی و انتظامی در جریان عملیات اطفای حریق با ۱۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز روبهرو شدند که برای استخراج غیرقانونی رمز ارز و بهرهبرداری از برق یارانهای به کار گرفته شده بود.
رئیس دادگستری زرند ادامه داد: پس از رسیدگی به پرونده در دادسرا و تکمیل تحقیقات، بررسیهای فنی و گزارشهای کارشناسی نشان داد متهم با راهاندازی این مرکز استخراج غیرمجاز، ضمن تضییع بیتالمال، هزینه بالایی را جهت تامین برق خود به دولت تحمیل نموده است.
قاضی صادر کننده رای خاطرنشان کرد: در مجموع و پس از تکمیل تحقیقات و ارائه مستندات، این دادگاه با لحاظ نمودن اشد مجازات، متهم را به پرداخت ۲۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۳۰۹ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود؛ رقمی که بیانگر اراده دستگاه قضایی برای صدور آرای بازدارنده در برابر سوءاستفاده از منابع عمومی است.
صفاری افزود: این رأی در شرایطی صادر شد که کشور با ناترازی انرژی مواجه است و مصرف غیرمجاز برق، بهویژه در فعالیتهای پرمصرفی مانند استخراج رمز ارز، میتواند تعادل شبکه سراسری برق را بر هم بزند. از این منظر، این حکم علاوه بر جنبه کیفری، بهنوعی اقدامی جبرانی در قبال خسارتهای وارد شده به شبکه برق شهرستان محسوب میشود.
رئیس حوزه قضایی زرند در پایان گفت: به طور قطع این پرونده از بزرگترین احکام مالی در حوزه استخراج غیرمجاز رمز ارز در استان کرمان است و نشان میدهد که دستگاه قضایی با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، هیچگونه تساهل و کوتاهی در صیانت از حقوق عمومی و منابع ملی نخواهد داشت و این حکم در واقع پیامی روشن برای سودجویان است که تصور میکنند میتوانند از منابع عمومی برای منفعت شخصی سوءاستفاده کنند.