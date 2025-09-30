باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی ـ رضا حاتمی وفا، تهیه‌کننده و سردبیر برنامه «نمک‌نشنال» شبکه نسیم در پاسخ به این سوال که چه شد به فکر تولید این برنامه افتادید؟ گفت: ایده ساخت برنامه «نمک‌نشنال» بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به سراغمان آمد. ما بعد از جنگ تصمیم گرفتیم کاری در حوزه شبکه ایران اینترنشنال انجام بدهیم. چون این شبکه در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به سلاح دشمن تبدیل شده بود و اسرائیل از آن در زمینه عملیات روانی و جنگ نرم به عنوان سلاح استفاده می‌کرد.

حاتمی وفا ادامه داد: ما با توجه به سوابقی که در تولید برنامه‌هایی همچون «دی‌بی‌سی فارسی» داشتیم، تصمیم گرفتیم اینبار به سراغ این شبکه برویم و نقش کوچکی در اعتبارزدایی از این شبکه و سلاح دشمن داشته باشیم.

سردبیر برنامه «نمک‌نشنال» افزود: در ابتدا و در ایام جنگ دو آیتم را به صورت آزمایشی ضبط کردیم. بعد در زمان آتش‌بس و محرم ایده ساخت برنامه را توسعه دادیم، تا این برنامه به پخش رسید. هنوز «نمک‌نشنال» در مسیر توسعه است. ما در ابتدا با شش کارشناس برنامه را شروع کردیم، که اکنون این تعداد به بیش از ۱۲ کارشناس رسیده است. منظور از کارشناس افرادی است که نقش پارودی (تقلید طنزگونه) دارند. همچنان بنا داریم ایده‌های جدیدی به «نمک‌نشنال» اضافه کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که بجز تغییر شبکه، تفاوت بنیادین «دی‌بی‌سی» که به نقد شبکه «بی‌بی‌سی فارسی» می‌پرداخت، با «نمک‌نشنال» چیست؟ گفت: ما سعی کردیم «نمک‌نشنال» را نمایشی‌تر بکنیم. «دی‌بی‌سی» پارودی «بی‌بی‌سی فارسی» بود. ما طبق آسیب‌شناسی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید ادبیات «نمک‌نشنال» فراگیرتر شود، تا عامه مردم بهتر متوجه آن بشوند. در واقع ما تصمیم داشتیم به سراغ مخاطبان جدید برویم. ما در این برنامه آیتم‌های طنز نمایشی هم اضافه کردیم و سخنگوهایمان کاملاً نمایشی هستند. مثلاً ترامپ را به «نمک‌نشنال» اضافه کردیم. در حالی که در «دی‌بی‌سی» صحبت‌های ترامپ را دوبله می‌کردیم، اما در اینجا ترامپ را ساخته‌ایم و سعی کردیم بازی‌های مختلفی از او بگیریم. معاون دبیر جزء سازمان ملل و سخنگوی فارسی‌زبان اسرائیل را هم به برنامه اضافه کرده‌ایم. در ادامه هم بنا داریم شخصیت‌های دیگری اضافه بکنیم.

حاتمی وفا در پاسخ به این سوال که نتانیاهو هم به «نمک‌نشنال» اضافه کردید؟ توضیح داد: هنوز به این تصمیم نرسیدیم.

تهیه‌کننده برنامه «نمک‌نشنال» با بیان اینکه «دی‌بی‌سی» در ابتدا کار جدیدی محسوب می‌شد و تا پیش از این چنین برنامه‌ای وجود نداشت، گفت:، اما ما در «نمک‌نشنال» سعی کردیم استاندارد کار حفظ بشود. در کل، کار نمایشی به نسبت کار پارودی کار پرریسکی است، ولی ما این ریسک را پذیرفته‌ایم. چون مخاطب برایمان مهم بوده و هنوز در ابتدای راه هستیم.