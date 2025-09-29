وزیر اقتصاد ودارایی گفت:هدف ما این است که وعده کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز را محقق کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه این نشست  دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مجموعه پژوهش‌هایی که در اتاق بازرگانی، برخی نهادهای دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد، آسیب‌شناسی دقیقی صورت گرفت. در سه ماه گذشته این موضوع به‌طور جدی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت. بخشی از اقدامات، کوتاه‌مدت و فوری است و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دارد.

وی با بیان اینکه اجرای این اقدامات آغاز شده است؛ نمونه آن، تسریع در فرآیند ترخیص کالاها با مجوزهایی بود که از دولت دریافت شد گفت: این تجربه مشابه اقداماتی است که در زمان جنگ انجام می‌شد. متأسفانه پس از پایان جنگ، همه‌چیز به روال گذشته بازگشت.

مدنی‌زاده افرود: اولویت فعلی وزارت اقتصاد این است که با اخذ مجوزهای لازم از دولت و اصلاح آیین‌نامه‌ها، فرآیند ترخیص کالاها به‌صورت سریع انجام شود. در مرحله بعد، اصلاح قانونی که موجب بروز رسوب کالا شده است در دستور کار قرار دارد. لایحه اصلاح این قانون آماده و برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اقدام بخشی از برنامه ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد است که هفته گذشته به همکاران وزارتخانه ابلاغ شد و جزئیات آن در برنامه به‌صورت کامل آمده است. برنامه گمرک نیز در این بسته وجود دارد که مشخص می‌کند موانع موجود چگونه و با چه جدول زمانی برطرف خواهند شد.

وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های گمرک، هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در اداره گمرک‌است. همچنین اصلاح سیاست‌هایی که در دولت و مجلس منجر به بروز مشکلاتی مانند تخصیص ارز، تعیین منشأ ارز و الزامات ثبت سفارش شده‌اند در دستور کار قرار دارد تا موانع قانونی برطرف و فرآیندها تسهیل شوند.

مدنی‌زاده بیان کرد: هدف ما این است که وعده کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز را محقق کنیم. جزئیات این برنامه به‌زودی از طریق صدا و سیما اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی تاکید کرد:از هفته‌های گذشته تیم اقتصادی دولت برنامه جامعی برای مقابله با شوک‌های اقتصادی آماده کرده و تقسیم کار مشخصی میان دستگاه‌ها انجام شده است؛ بانک مرکزی مسئول سیاست‌های ارزی و کنترل تورم، سازمان برنامه و بودجه مسئول مدیریت هزینه‌ها و کنترل کسری بودجه، و وزارت اقتصاد مسئول حوزه مالیات، تأمین مالی و بیمه است.

وی بیان کرد: به‌طور کلی رویکرد دولت این است که به جای صرفاً افزایش تاب‌آوری در برابر مشکلات، با شناسایی ریشه‌های ساختاری و رفع آنها، شکنندگی اقتصاد را کاهش دهد.

برچسب ها: گمرک ، هوشمندسازی
خبرهای مرتبط
واردات خودرو از یک مسیر جدید گمرکی ممکن شد
واردات شمش طلا از سوی سرمایه‌گذار خارجی، آزاد شد
فرایند ارزیابی انطباق خودرو‌های وارداتی به قوت خود باقی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ مهرماه ۱۴۰۴
جزئیات برگزاری هشتاد و ششمین حراج سکه طلا
مکانیسم ماشه با اتکا به مردم بی اثر خواهد شد+ فیلم
آخرین وضعیت حق‌آبه هیرمند اعلام شد+ فیلم
هیچ ثبت‌نام جدیدی برای سهام عدالت وجود ندارد/ مراقب کلاهبرداران باشید+ فیلم
تکمیل و تحویل بیش از ۸ هزار واحد مسکن مهر در دولت چهاردهم
واردات شمش طلا از سوی سرمایه‌گذار خارجی، آزاد شد
برخورد فرزین با پلتفرم‌های آنلاین مبنای قانونی ندارد
آمار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نابرابری در هزینه‌های خانوار همچنان چشمگیر است
امکان مبادله پایاپای قیر ایران با گاز ترکمنستان توسط وزارت نفت
آخرین اخبار
تاکید بر افزایش حجم ترانزیت ایران و ازبکستان و گسترش مناسبات همه‌جانبه
کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور از ۹ مهرماه
برخورد فرزین با پلتفرم‌های آنلاین مبنای قانونی ندارد
کاهش ۵درصدی تولید سازه‌های فولادی در کشور
درآمد ارزی ۱۰ میلیارد دلاری اوپکس از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی
امکان مبادله پایاپای قیر ایران با گاز ترکمنستان توسط وزارت نفت
عرضه گازوئیل در بورس انرژی برای نخستین بار
افزایش عرضه ارز در تالار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی
تجارت خارجی ۵۴ میلیارد دلاری ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۴
توسعه میدان‌های نفت و گاز با دکل‌های حفاری دریایی پیشرفته
درآمد نفتی ایران به ۴۳ میلیارد دلار می‌رسد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۷ مهر ماه
ثبات بازار برنج در گرو تامین به موقع ارز و شفافیت واردات
مکانیسم ماشه با اتکا به مردم بی اثر خواهد شد+ فیلم
تهیه ۲۹ بسته اکتشافی در کشور
آمار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نابرابری در هزینه‌های خانوار همچنان چشمگیر است
بیش از ۷۰ هزار متقاضی برای توسعه و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر داریم+ فیلم
استمرار حذف عوارض ۴۰۰ دلاری بین ایران و ازبکستان
۱۶۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شد
مسیر تجارت بین المللی برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌شود
فروش برق نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در بورس امکان پذیر شد
وزیر نفت: رکورد تولید نفت در ۷ سال گذشته شکسته شد
صادرات ۲۰ میلیارد دلاری فرآورده‌های نفتی در ۵ ماه نخست امسال+ فیلم
ضرورت تسریع برداشت و انتقال محصولات به انبارهای مسقف
«دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» ابلاغ شد
تکمیل و تحویل بیش از ۸ هزار واحد مسکن مهر در دولت چهاردهم
محموله گوشت های وارداتی از مغولستان تعیین تکلیف می شود
شرایط بخشودگی مالیات بر ارزش افزوده بهار امسال اعلام شد
گسترش همکاری و افزایش تبادلات برقی با همسایگان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ مهرماه ۱۴۰۴