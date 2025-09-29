باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه رویداد فصلی شعر به ساعت اصفهان که همزمان با چهلمین روز درگذشت استاد محمود فرشچیان در آرامگاه صائب برگزار شد، گفت: فرشچیان تنها یک نگارگر نبود، بلکه هنرمندی حکیم بود که آثارش تلفیقی از عقلانیت، فضیلت، معنویت و خدمت به جامعه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه منحصر‌به‌فرد فرشچیان در نگارگری ایران و جهان اظهار داشت: آثاری، چون نیایش عاشورا یا ضامن آهو بیننده را به تفکر فرا می‌خواند و نشان می‌دهد که تخیل هنری او بر پایه تعقل شکل گرفته است.

خسروپناه در ادامه با بیان اینکه استاد فقید همواره بر معنویت و بندگی خدا تأکید داشت، گفت: از طراحی ضریح‌های امام رضا (ع) و امام حسین (ع) گرفته تا اقامه نماز در زندگی روزمره، همه حکایت از پیوند عمیق او با معنویت داشت.

وی خدمت به مردم را از دیگر ویژگی‌های فرشچیان دانست و یادآور شد: بخشی از آثار ارزشمند او درحالی به موزه‌ها و اماکن مقدس اهدا شد که می‌توانست منبع درآمد قابل توجهی برایش باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین بر لزوم بهره‌گیری دانشگاه‌ها از میراث فکری و عملی این استاد نگارگر تأکید کرد و گفت: رشته‌هایی مانند نگارگری، خوشنویسی، معماری و هنر‌های سنتی باید از قالب صرفاً نظری خارج شوند و آموزش عملی در کنار اساتید برجسته دنبال شود.

وی با گرامیداشت یاد استاد فرشچیان افزود: این هنرمند جهانی همواره نگران حال پیشکسوتان هنر بود و حتی در سفر‌های خارجی نیز پیگیر وضعیت آنان می‌شد. چنین نگاهی نشان می‌دهد که هنر در تمدن ایرانی ـ اسلامی جایگاهی فراتر از زیبایی‌شناسی دارد.

خسروپناه در پایان خاطرنشان کرد: تمدن ایرانی ـ اسلامی در پرتو خلاقیت و حکمت هنرمندانی، چون فرشچیان بالیده و تداوم این مسیر نیازمند توجه به سنت استاد ـ شاگردی و ترویج اندیشه‌های حکمی او در نظام آموزش عالی است.

مراسم اختتامیه رویداد فصلی شعر به ساعت اصفهان همزمان با چهلمین روز درگذشت استاد محمود فرشچیان در کنار مزار استاد در آرامگاه صائب برگزار شد.

در این مراسم مرتضی امیری اسفندقه، رضا احسان پور به همراه بیست تن از شعرای اصفهانی با قرائت اشعار خود یاد استاد فرشچیان را گرامی داشتند.

حضور خانواده استاد فرشچیان و جمعی از مقامات ارشد استان از دیگر نکات این برنامه محسوب می‌شد.

وی در حیطه نقاشی ایرانی به‌وجود آورنده سبک و مکتب خاصی بود و به آن غنا بخشید.

آثار استاد فرشچیان در بیش از صد‌ها نمایشگاه فردی و جمعی در ایران و سایر کشور‌ها برپا گشته و با استقبال بسیار زیادی روبه‌رو شده است.

این هنرمند پرآوازه اصفهانی، روز ۱۸ مرداد سال جاری در ۹۵ سالگی بدلیل ابتلا به ذات‌الریه در کشور آمریکا درگذشت و پیکر وی طبق وصیتش در جوار آرامگاه صائب تبریزی در اصفهان به خاک سپرده شد.