رئیس جمهور امریکا در بخشی از یاوه گویی‌های خود به توهمات خود درباره احتمال پیوستن ایران به توافق ابراهیم پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری، وی گفت‌و‌گو با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را فرصتی برای بحث در مورد توسعه «توافق ابراهیم» دانسته و در بخشی از یاوه گویی های خود به توهمات خود درباره احتمال پیوستن ایران به توافق ابراهیم پرداخت و مدعی شد چه بسا ایران نیز در آینده به این چارچوب صلح بپیوندد.

رئیس جمهور آمریکادر ادامه توهمات خود این موضوع را به عنوان «اتفاقی بسیار خوب» توصیف کرد و آن را بخشی از تلاش‌های خود برای گسترش دامنه توافق‌های عادی‌سازی در منطقه خاورمیانه عنوان نمود. این اظهارات در ادامه ادعا‌های قبلی ترامپ درباره نزدیک شدن به یک «طرح جدید صلح» در خاورمیانه مطرح شده است.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: ایران ، دولت ترامپ ، پیمان ابراهیم
