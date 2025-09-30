ساخت مستند تلویزیونی حماسه بانوی مقاومت خوی بالا زری خانم آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - مستند بالا زری خانم با حضور مدیران کل صدا وسیما و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، نماینده خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی رئیس خانه مطبوعات استان، مدیر میراث جهانی تخت سلیمان بوکان و سایر مسئولین استانی و شهرستانی و جمعی از هنرمندان و اقشار مختلف مردم در خوی کلید خورد.

مدیرکل صدا و سیما آذربایجان غربی در این مراسم گفت: اسطوره مقاومت خوی بالا زری خانم الهام شجاعت و مقاومت خود را از مجتهد شهر حضرت آیت الله مجتهد خویی گرفته است و در این مستند رابطه مستقیم رهبری جامعه با مردم و نماد های مقاومت به تصویر کشیده میشود.

ناصر حجازی فر افزود: ما در جامعه خود شیرزنان زیادی داریم که در طول تاریخ جنگ های ایران ازجمله دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه

به نماد مقاومت تبدیل شده اند.

وی گفت: امیدوارم با انتشار فیلم مستند بالازری خانم در شبکه های بین المللی نقش اسطوره مقاومت خوی در جنگ با دشمن را جهانی کنیم.

امام جمعه خوی هم در این مراسم باتقدیر تشکر از دست اندرکاران مستند زری خانم خطاب به آنها گفت: در ساخت این مجموعه تاریخی از مستندات متقن استفاده نمایید تا بعداز ساخت مستند آیندگان نگویند محتوای فیلم با واقعیات تاریخی همخوانی ندارد.

حجت الاسلام حجت قاسم خانی افزود: سعی شود در ساخت مستند که محتوای مقاومت در برابر دشمنان دارد الگوی سوم زن که زن مسلمان ایرانی با شرف، محجبه ، شجاع ، عفیف و پاکدامن و با غیرت دارد را به جامعه ارائه دهد.

قاسم خانی گفت: در طول دوران های گذشته و حال شیرزنان ایرانی در مقابل دشمنان شجاعت نشان داده اند و با اقدامات شجاعانه خود سرنوشت جنگ ها را به نفع ملت ایران تغییر داده اند ازجمله اسطوره مقاومت خوی بالازری خانم، شیرزنان ۸ سال دفاع مقدس و خانم سحر امامی مجری توانمند صدا و سیما با اقدام شجاعانه خود نقشه های دشمنان را در جنگ ۱۲ روزه،نقش بر آب کرد.

نماینده شهرستان های خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، نیز در این مراسم گفت:امروز اگر کتاب تاریخ ایران را ورق بزنیم، قطور ترین قسمت آن مربوط به آذربایجان است به همین خاطر مفام معظم رهبری آذر بایجان را تمدن ساز و تاریخ ساز معرفی می کند.

عادل نجف زاده افزود: اگر تاریخ آذر بایجان را مطالعه کنیم با اسطوره های درخشان مقاومت همچون بالازری خانم، ستارخان، باقرخان، عباس میرزا و امروز در دوران ۸ سال دفاع مقدس شخصیت های بزرگی همچون مهدی باکری و دیگر شهدای آذر بایجان اسطوره های مقاومت این ملت هسنند.

حبیبی معاون سیمای صدا و سیمای آذربایجان غربی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خوی گفت: مستند بالازری خانم مستندی تاریخی است که نشان غیرت و مقاومت مردم خوی در جنگ با دشمنان خارجی است.

وی افزود: در این مستند ۵٠ دقیقه ای بیش از ۵٠ نفر بازیگر و ۲٠٠ نفر به عنوان سیاهه لشگر در مدت ۴۵ روز ایفای نقش می کنند.

حبیبی تاکید کرد: بجز نقش اول مستند که از چهره های شاخص کشوری است دیگربازیگران از شهرستان خوی و دیگر شهرهای استان استفاده میشود.

معاون سیمای صدا و سیمای آذربایجان غربی در پایان سخنان خود گفت: علاوه براین مستند، ۲٠ مستند دیگر از مفاخر و اسطوره مقاومت و ملی استان درست خواهد شد.

در ادامه احد عبادی کارگردان مستند نیز در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: مستند بالازری خانم زندگی نامه شیرزنی است که با ایجاد اتحاد و همدلی میان مردم و پیروی از مجتهد اعلم شهر در مقابل دشمن متجاوز ایستاد و دشمن را به عقب نشینی و شکست واداشت.

وی افزود: با ساخت این مستند، نقش مقاومت زنان شجاع و مؤمن جامعه که در جنگ با عثمانی ها و جنگ ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه نقش آفرینی کرده اند باز نشر می کنیم تا الگویی برای زنان آینده کشور باشند.

لازم به ذکر است که ، در پایان مراسم پوستر مستند زری خانم رو نمایی شده و به امضا مسئولین رسید.