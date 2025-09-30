باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - روز یکشنبه آخرین قسمت از سریال «بادار» از شبکه یک سیما پخش شد و عوامل پروژه در پشتصحنه سریال به بیان خاطرات، سختیها و شیرینی حضور در سیستان و بلوچستان و دستوپنجه نرم کردن با گاوهای وحشی سیستانی به عنوان سوژه اصلی «بادار» پرداختند و از اینکه این مجموعه اولین سریال ملی درباره استان سیستان و بلوچستان است، ابراز خرسندی کردند.
بهرنگ ملک محمدی، مدیر گروه تولیدات اجتماعی سیما فیلم درباره این پروژه گفت: بعد از اینکه فیلمنامه «بادار» به مرکز سیما فیلم ارسال شد، متوجه شدیم با پروژهای روبهرو هستیم که برای اولینبار در سطح ملی و در سیستان و بلوچستان اتفاق میافتد و موضوع آن درباره گاو سیستانی است، که یک گونه تحت حفاظت است. وقتی قصه برای اولینبار در سطح ملی کار میشود، فلسفه کاریمان این است که در لوکیشنهای شبیهسازی شده کار کنیم؛ بنابراین به سراغ لوکیشنهای اصلی نظیر زابل، زاهدان، چابهار و... رفتیم.
ملک محمدی ادامه داد: یکی از ویژگیهای این پروژه که جای تقدیر دارد این بود که دوستان در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مشغول کار بودند و پروژه تعطیل نشد. برای مخاطب جذاب است که با سریالی مواجه شده که کمتر در قاب تلویزیون دیده است.
سیروس حسنپور، کارگردان «بادار» با بیان اینکه اساساً طراحی این قصه و فیلمنامه برای مردم سیستان و بلوچستان بوده است، افزود: قصه درباره خانوادهای است که معیشت و امرار معاش اش از طریق پرورش دام بخصوص گاو اصیل سیستانی است. معمولاً سه مولفه در سینما و تلویزیون دنیا وجود دارد که کار را سخت کند و یکی از این سه مولفه حیوان است. اساساً کار کردن با حیوان بسیار سخت است. ما در سریال گاوهای اصیل سیستانی داشتیم، که محور اصلی قصه بود و یک پژوهشکده هم مربوط به جانوران شترمرغ بود. ما در زمینههای مختلف این فضاها را در سریال داشتیم.
حسنپور بیان کرد: اصولاً سیستان و بلوچستان شرایط خاص خود را دارد، که بیشتر منظورم اقلیمی و جغرافیایی است. چراکه مردمانی بسیار مهماننواز، گرم و عاطفی دارد و ما در این مدت بسیار از این موضوع لذت بردیم و با عوامل بومی پروژه تبدیل به خانوادهای شدیم که باهم زندگی میکردیم. از افتخارات این پروژه این است که بین یک گروه سریالساز ارتباط عاطفی و فرهنگی به وجود آمد.
رشید حاجتمند، تهیهکننده این سریال درباره چالشهای این سریال گفت: وقتی طرح سریال «بادار» را به من پیشنهاد دادند، متوجه شدم با طرح و فیلمنامه سختی روبهرو هستم. کلاً قصه گاو سیستانی وحشت به جان آدم میانداخت، که دربارهاش کاری ساخته شود. خداروشکر خوبی این پروژه این بود که تیم همراهی داشتیم. همه دست به دست هم دادیم تا در خطه مظلوم کار خوب بسازیم.
علیرضا کیخا، معاون امور استانهای رسانه ملی معتقد است «بادار» اتفاق جدید در تلویزیون جمهوری اسلامی است؛ چراکه برای اولینبار یک سریال به فرهنگ غنی مردم سیستان و بلوچستان میپردازد.
فرشاد خالقی، مدیر فیلمبرداری سریال «بادار» از دلایل پذیرفتن این پروژه گفت و بیان کرد: زمانی که فیلمنامه و سیناپس اولیه کار را خواندم، از این بابت خوشحال شدم که «بادار» لوکیشنهای مختلف دارد و تلویزیون به سریالهای بومی اهمیت میدهد. «بادار» از این جهت سخت بود، که لوکیشنهای متعددی داشت. مانند کارهای مارکوپولو بود. باید از این شهر به آن روستا میرفتیم. ما به دنبال آن بودیم تا از بافت و اقلیم مردم منطقه برای کار کادربندی، نورپردازی و رنگ فیلم الهام بگیریم و اولین موضوعی که به ذهنمان رسید این بود که سعی میکردیم در هر فضا حس و حال کار را در بیاوریم.