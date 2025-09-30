به مناسبت روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی ایستگاه شماره ۳ آتش‌نشانی شهید پورعباس میانه افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌ ایستگاه شماره ۳ آتش‌نشانی شهید پورعباس میانه با زیربنای ۱۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان احداث و افتتاح شد.
 
گفتنی است مرکز کنترل عملیات سازمان آتش‌نشانی میانه نیز با اعتبار ۳ میلیارد تومان افتتاح شد.
 
همچنین در این مراسم از جمعی از آتش‌نشانان نمونه تقدیر به عمل آمد و درجات تعدادی از این نیرو‌های فعال و فداکار اعطا شد.
 
این اقدامات در راستای تقویت زیرساخت‌های ایمنی شهری و ارتقای سطح آمادگی سازمان آتش‌نشانی صورت گرفته و گامی موثر در مسیر حفاظت از جان و مال شهروندان محسوب می‌شود.

