باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - ایستگاه شماره ۳ آتشنشانی شهید پورعباس میانه با زیربنای ۱۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان احداث و افتتاح شد.
گفتنی است مرکز کنترل عملیات سازمان آتشنشانی میانه نیز با اعتبار ۳ میلیارد تومان افتتاح شد.
همچنین در این مراسم از جمعی از آتشنشانان نمونه تقدیر به عمل آمد و درجات تعدادی از این نیروهای فعال و فداکار اعطا شد.
این اقدامات در راستای تقویت زیرساختهای ایمنی شهری و ارتقای سطح آمادگی سازمان آتشنشانی صورت گرفته و گامی موثر در مسیر حفاظت از جان و مال شهروندان محسوب میشود.