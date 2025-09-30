باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رودخانه کشکان تابستان امسال به دلیل خشکسالی، برداشت‌های بی‌رویه و کشت محصولات آب‌دوست در بالادست، پلدختر خشک و از جریان ایستاد.

کشکان یکی از مهم‌ترین رودخانه‌های لرستان و شاهرگ حیاتی دشت‌های پلدختر، کوهدشت و بخش‌هایی از جنوب خرم‌آباد است. رودی که نامش از دیرباز با طراوت باغ‌ها، مزارع و زندگی عشایر و کشاورزان این خطه گره خورده بود، امسال بیش از همیشه با پدیدهٔ خشکسالی دست به گریبان شده است.

در سال‌های گذشته همواره کشکان در فصل بهار و تابستان، با سیلاب‌های مقطعی و جریان‌های پرآب، حیات منطقه را تضمین می‌کرد؛ اما امسال کاهش بی‌سابقهٔ بارش‌ها، برداشت‌های بی‌رویهٔ آب، و مدیریت ناپایدار منابع سبب شده که بخش‌های وسیعی از بستر آن خشک یا به جوی‌های کم‌جان تبدیل شود. این وضعیت نه‌تنها تهدیدی جدی برای کشاورزی و دامداری محلی است، بلکه حیات آبزیان و تعادل اکولوژیک منطقه را هم دچار بحران کرده است.

خشکسالی کشکان مستقیماً به زندگی کشاورزان و دامداران آسیب زده است. زمین‌های کشاورزی که به آب این رود وابسته بودند، خشکیده‌اند و روستاییان در تأمین آب شرب و دام با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. همچنین کاهش جریان رودخانه بر کیفیت آب شرب پایین‌دست هم تأثیر گذاشته و نگرانی‌های بهداشتی ایجاد کرده است.

کشکان برای مردم منطقه صرفاً یک رود نیست؛ بخشی از خاطرات جمعی و شعر و ترانه‌های محلی است. امروز، دیدن بستر خشکیده‌ی آن برای بسیاری حکم تماشای مرگ یک دوست قدیمی را دارد.

خشکسالی امسال، کشکان را بیش از همیشه زخمی کرده است. اگر امروز برای حفظ و احیای این رودخانه‌ی ارزشمند چاره‌اندیشی نشود، فردا تنها در خاطرات و ترانه‌های قدیمی از آن یاد خواهد شد. کشکان، آیینه‌ی حیات غرب ایران، سزاوار پاسداری و احیا است.