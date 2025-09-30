رئیس فدراسیون فوتبال نروژ در یک برنامه زنده، اعلام کرد که مشابه اتفاقی که برای روسیه افتاد باید برای اسرائیل زخ دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لیز کلاونِس، رئیس فدراسیون فوتبال نروژ، پیش از رأی‌گیری مورد انتظار یوفا در این هفته در مورد مشارکت رژیم تروریستی اسرائیل در مسابقات اروپایی، خواستار حذف این رژیم تروریستی از رویداد‌های بین‌المللی فوتبال شده است.

کلاونس در پادکست نروژی پاپ‌اند پالیتیکس گفت: من از یک دیدگاه اصولی به این موضوع نگاه می‌کنم، اما ما به تنهایی تحریم نخواهیم کرد. تحریم فقط منجر به این می‌شود که اسرائیل به جای ما به جام جهانی برود. 

او ادامه داد: به طور کلی، ما در حال کار بر روی اعمال تحریم علیه اسرائیل هستیم و فکر می‌کنیم که آنها شایسته آن هستند. مسئله پایبندی به قوانین است. 

او تاکید کرد: من شخصا فکر می‌کنم از آنجایی که روسیه از مسابقات خارج شده است، اسرائیل نیز باید خارج شود. من به عنوان رئیس یک فدراسیون فوتبال، حق دارم نظر شخصی خود را بیان کنم و مطمئناً نظر خودم را دارم. 

نروژ قرار است در ۱۱ اکتبر در مسابقات مقدماتی جام جهانی میزبان رژیم تروریستی اسرائیل باشد و پیروزی کشور میزبان، صعود مستقیم به مسابقات سال آینده در آمریکا، کانادا و مکزیک را تضمین می‌کند.

یوفا در حال آماده شدن برای برگزاری یک رأی‌گیری اضطراری در این هفته در مورد تعلیق رژیم تروریستی اسرائیل از مسابقات اروپایی است.

یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد این ماه گزارشی منتشر کرد که در آن نتیجه گرفته شده بود رژیم تروریستی اسرائیل در طول جنگ غزه مرتکب نسل‌کشی شده است و این امر منجر به درخواست‌های فزاینده‌ای برای محرومیت آن از رویداد‌های ورزشی، مشابه آنچه در مورد روسیه اتفاق افتاد، شده است.

منبع: آتانولی

برچسب ها: تحریم اسرائیل ، بایکوت اسرائیل
خبرهای مرتبط
مالزی در نشست سازمان ملل خواستار تحریم اسرائیل شد
اسپانیا تحریم تسلیحاتی کامل علیه اسرائیل را تصویب کرد
موجی از تحریم‌ها علیه اوبر پس از همکاری با شرکتی اسرائیلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف ناوگان صمود شد!
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
ترامپ: تعطیلی دولت آمریکا محتمل است
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
آمریکا سیستم‌های ضد پهپاد به دانمارک ارسال می‌کند
کشته شدن ۹ نفر در حادثه‌ای در نیروگاه برق چنای هند
الزامی شدن ویزای کار برای اتباع خارجی
آخرین اخبار
صدور حکم غیابی اعدام برای رئیس جمهور سابق کنگو
نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف ناوگان صمود شد!
ترامپ: تعطیلی دولت آمریکا محتمل است
زلزله شدید ۶ ریشتری اندونزی را لرزاند
قطر: مواردی در طرح ترامپ نیاز به شفاف‌سازی و مذاکره دارد
اوپک گزارش‌ها در مورد افزایش تولید نفت را رد کرد
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
آمریکا سیستم‌های ضد پهپاد به دانمارک ارسال می‌کند
کشته شدن ۹ نفر در حادثه‌ای در نیروگاه برق چنای هند
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
الزامی شدن ویزای کار برای اتباع خارجی
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
عربستان آمادگی خود را برای همکاری با آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس در غزه اعلام کرد
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
جمهوری چک ورود دیپلمات‌های روسی را محدود می‌کند
۲ زخمی در پی عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری
جسد سفیر آفریقای جنوبی در فرانسه در پاریس پیدا شد
بسته‌شدن گذرگاه تورخم در پی قطع اینترنت افغانستان
برکناری سراج‌الدین حقانی از وزارت کشور طالبان
طرح استراتژیک آسه آن برای کاهش وابستگی تجاری به آمریکا
بازگشت استعمار پیر: تونی بلر، چهره‌ای منفور در فلسطین، مأمور اداره غزه می‌شود
قطر: عذرخواهی اسرائیل اعتراف به گناه است
حماس بررسی طرح صلح ترامپ برای غزه را آغاز کرد
روسیه در واکنش به طرح ترامپ: خواهان نتیجه صلح‌آمیز در خاورمیانه هستیم
طرح صلح ترامپ برای غزه: نجات نتانیاهو و دفن رویای کشور فلسطین
نخاله: طرح ترامپ-نتانیاهو، نقشه آمریکا برای انفجار منطقه است
واکنش جنبش احرار به طرح ترامپ: ابزاری برای نجات نتانیاهو است
کشتی باری در عدن همچنان می‌سوزد
سقوط قیمت نفت درپی انتظار برای افزایش تولید اوپک پلاس