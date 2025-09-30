رئیس فدراسیون فوتبال نروژ در یک برنامه زنده، اعلام کرد که مشابه اتفاقی که برای روسیه افتاد باید برای اسرائیل زخ دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لیز کلاونِس، رئیس فدراسیون فوتبال نروژ، پیش از رأی‌گیری مورد انتظار یوفا در این هفته در مورد مشارکت رژیم تروریستی اسرائیل در مسابقات اروپایی، خواستار حذف این رژیم تروریستی از رویداد‌های بین‌المللی فوتبال شده است.

کلاونس در پادکست نروژی پاپ‌اند پالیتیکس گفت: من از یک دیدگاه اصولی به این موضوع نگاه می‌کنم، اما ما به تنهایی تحریم نخواهیم کرد. تحریم فقط منجر به این می‌شود که اسرائیل به جای ما به جام جهانی برود.

او ادامه داد: به طور کلی، ما در حال کار بر روی اعمال تحریم علیه اسرائیل هستیم و فکر می‌کنیم که آنها شایسته آن هستند. مسئله پایبندی به قوانین است.

او تاکید کرد: من شخصا فکر می‌کنم از آنجایی که روسیه از مسابقات خارج شده است، اسرائیل نیز باید خارج شود. من به عنوان رئیس یک فدراسیون فوتبال، حق دارم نظر شخصی خود را بیان کنم و مطمئناً نظر خودم را دارم.

نروژ قرار است در ۱۱ اکتبر در مسابقات مقدماتی جام جهانی میزبان رژیم تروریستی اسرائیل باشد و پیروزی کشور میزبان، صعود مستقیم به مسابقات سال آینده در آمریکا، کانادا و مکزیک را تضمین می‌کند.

یوفا در حال آماده شدن برای برگزاری یک رأی‌گیری اضطراری در این هفته در مورد تعلیق رژیم تروریستی اسرائیل از مسابقات اروپایی است.

یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد این ماه گزارشی منتشر کرد که در آن نتیجه گرفته شده بود رژیم تروریستی اسرائیل در طول جنگ غزه مرتکب نسل‌کشی شده است و این امر منجر به درخواست‌های فزاینده‌ای برای محرومیت آن از رویداد‌های ورزشی، مشابه آنچه در مورد روسیه اتفاق افتاد، شده است.

منبع: آتانولی