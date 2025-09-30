وزرای امور خارجه عربستان، اردن، امارات، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر و مصر از طرح ترامپ استقبال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزرای امور خارجه عربستان ، اردن، امارات متحده عربی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر و مصر روز دوشنبه در یک بیانیه مشترک، اقدامات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه را مورد استقبال قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (SPA)، وزیران امور خارجه «اطلاعیه ترامپ در مورد پیشنهاد خود برای پایان جنگ، بازسازی غزه، جلوگیری از آوارگی مردم فلسطین و پیشبرد یک صلح جامع، و همچنین اعلامیه او مبنی بر اینکه اجازه الحاق کرانه باختری را نخواهد داد، را مورد استقبال قرار می‌دهند.»

طرح ترامپ خواستار برقراری آتش‌بس، آزادی اسرا توسط حماس در ظرف ۷۲ ساعت، خلع سلاح حماس و خروج تدریجی اسرائیل از غزه است. سایر نکات کلیدی شامل استقرار یک «نیروی موقت تثبیت بین‌المللی» و ایجاد یک نهاد انتقالی تحت ریاست خود ترامپ و با حضور تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس می‌شود.

در بیانیه مشترک خود، این دیپلمات‌های ارشد عرب و مسلمان همچنین بر «اهمیت مشارکت با ایالات متحده برای تأمین صلح در منطقه» تأکید کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است «آنان بر تعهد مشترک خود برای همکاری با ایالات متحده به منظور پایان دادن به جنگ در غزه از طریق یک معامله جامع که تحویل بدون محدودیت کمک‌های بشردوستانه کافی به غزه، عدم آوارگی فلسطینیان، آزادی اسرا، یک مکانیسم امنیتی که امنیت همه طرف‌ها را تضمین می‌کند، خروج کامل اسرائیل، بازسازی غزه و ایجاد مسیری برای یک صلح عادلانه بر اساس راه‌حل دو دولتی — که بر اساس آن غزه به طور کامل با کرانه باختری در یک دولت فلسطینی مطابق با قوانین بین‌المللی ادغام می‌شود — به عنوان کلید دستیابی به ثبات و امنیت منطقه‌ای تأکید مجدد کردند.»

این در حالی است که به نظر می رسد طرح به اصلاح صلح ترامپ به مواضع اسرائیل نزدیک است تا حماس. رهبر جهاد اسلامی، زیاد النخاله در واکنش به این طرح گفت: «آنچه در کنفرانس خبری ترامپ و نتانیاهو اعلام شد یک توافق آمریکایی–اسرائیلی است، و کاملاً موضع اسرائیل را بازتاب می‌دهد، و دستورالعملی برای ادامهٔ تهاجم علیه مردم فلسطین است. بدین‌وسیله اسرائیل تلاش می‌کند از طریق آمریکا آنچه را در جنگ نتوانسته به‌دست آورد، تحمیل کند. بنابراین، ما اعلامیهٔ آمریکایی–اسرائیلی را به‌عنوان نسخه‌ای برای انفجار منطقه می‌دانیم.»

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت ترامپ ، جنگ غزه ، عربستان
خبرهای مرتبط
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
حماس: برای آزادی اسرا در چارچوب توافقی جامع مبنی بر پایان جنگ و خروج اشغالگران از غزه آماده‌ایم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
دول عرب حاضرند که دودستی یه چیزی هم خودشون بدهند
۰
۳
پاسخ دادن
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف ناوگان صمود شد!
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
ترامپ: تعطیلی دولت آمریکا محتمل است
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
آمریکا سیستم‌های ضد پهپاد به دانمارک ارسال می‌کند
کشته شدن ۹ نفر در حادثه‌ای در نیروگاه برق چنای هند
الزامی شدن ویزای کار برای اتباع خارجی
آخرین اخبار
صدور حکم غیابی اعدام برای رئیس جمهور سابق کنگو
نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف ناوگان صمود شد!
ترامپ: تعطیلی دولت آمریکا محتمل است
زلزله شدید ۶ ریشتری اندونزی را لرزاند
قطر: مواردی در طرح ترامپ نیاز به شفاف‌سازی و مذاکره دارد
اوپک گزارش‌ها در مورد افزایش تولید نفت را رد کرد
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
آمریکا سیستم‌های ضد پهپاد به دانمارک ارسال می‌کند
کشته شدن ۹ نفر در حادثه‌ای در نیروگاه برق چنای هند
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
الزامی شدن ویزای کار برای اتباع خارجی
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
عربستان آمادگی خود را برای همکاری با آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس در غزه اعلام کرد
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
جمهوری چک ورود دیپلمات‌های روسی را محدود می‌کند
۲ زخمی در پی عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری
جسد سفیر آفریقای جنوبی در فرانسه در پاریس پیدا شد
بسته‌شدن گذرگاه تورخم در پی قطع اینترنت افغانستان
برکناری سراج‌الدین حقانی از وزارت کشور طالبان
طرح استراتژیک آسه آن برای کاهش وابستگی تجاری به آمریکا
بازگشت استعمار پیر: تونی بلر، چهره‌ای منفور در فلسطین، مأمور اداره غزه می‌شود
قطر: عذرخواهی اسرائیل اعتراف به گناه است
حماس بررسی طرح صلح ترامپ برای غزه را آغاز کرد
روسیه در واکنش به طرح ترامپ: خواهان نتیجه صلح‌آمیز در خاورمیانه هستیم
طرح صلح ترامپ برای غزه: نجات نتانیاهو و دفن رویای کشور فلسطین
نخاله: طرح ترامپ-نتانیاهو، نقشه آمریکا برای انفجار منطقه است
واکنش جنبش احرار به طرح ترامپ: ابزاری برای نجات نتانیاهو است
کشتی باری در عدن همچنان می‌سوزد
سقوط قیمت نفت درپی انتظار برای افزایش تولید اوپک پلاس