وزرای امور خارجه عربستان، اردن، امارات، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر و مصر از طرح ترامپ استقبال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزرای امور خارجه عربستان ، اردن، امارات متحده عربی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر و مصر روز دوشنبه در یک بیانیه مشترک، اقدامات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه را مورد استقبال قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (SPA)، وزیران امور خارجه «اطلاعیه ترامپ در مورد پیشنهاد خود برای پایان جنگ، بازسازی غزه، جلوگیری از آوارگی مردم فلسطین و پیشبرد یک صلح جامع، و همچنین اعلامیه او مبنی بر اینکه اجازه الحاق کرانه باختری را نخواهد داد، را مورد استقبال قرار می‌دهند.»

طرح ترامپ خواستار برقراری آتش‌بس، آزادی اسرا توسط حماس در ظرف ۷۲ ساعت، خلع سلاح حماس و خروج تدریجی اسرائیل از غزه است. سایر نکات کلیدی شامل استقرار یک «نیروی موقت تثبیت بین‌المللی» و ایجاد یک نهاد انتقالی تحت ریاست خود ترامپ و با حضور تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس می‌شود.

در بیانیه مشترک خود، این دیپلمات‌های ارشد عرب و مسلمان همچنین بر «اهمیت مشارکت با ایالات متحده برای تأمین صلح در منطقه» تأکید کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است «آنان بر تعهد مشترک خود برای همکاری با ایالات متحده به منظور پایان دادن به جنگ در غزه از طریق یک معامله جامع که تحویل بدون محدودیت کمک‌های بشردوستانه کافی به غزه، عدم آوارگی فلسطینیان، آزادی اسرا، یک مکانیسم امنیتی که امنیت همه طرف‌ها را تضمین می‌کند، خروج کامل اسرائیل، بازسازی غزه و ایجاد مسیری برای یک صلح عادلانه بر اساس راه‌حل دو دولتی — که بر اساس آن غزه به طور کامل با کرانه باختری در یک دولت فلسطینی مطابق با قوانین بین‌المللی ادغام می‌شود — به عنوان کلید دستیابی به ثبات و امنیت منطقه‌ای تأکید مجدد کردند.»

این در حالی است که به نظر می رسد طرح به اصلاح صلح ترامپ به مواضع اسرائیل نزدیک است تا حماس. رهبر جهاد اسلامی، زیاد النخاله در واکنش به این طرح گفت: «آنچه در کنفرانس خبری ترامپ و نتانیاهو اعلام شد یک توافق آمریکایی–اسرائیلی است، و کاملاً موضع اسرائیل را بازتاب می‌دهد، و دستورالعملی برای ادامهٔ تهاجم علیه مردم فلسطین است. بدین‌وسیله اسرائیل تلاش می‌کند از طریق آمریکا آنچه را در جنگ نتوانسته به‌دست آورد، تحمیل کند. بنابراین، ما اعلامیهٔ آمریکایی–اسرائیلی را به‌عنوان نسخه‌ای برای انفجار منطقه می‌دانیم.»

منبع: رویترز