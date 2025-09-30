کیفیت هوای کلانشهر مشهد «بسیار ناسالم» است

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد، امروز در هشتمین روز مهر ماه برای پنجمین روز پیاپی آلوده است و روند صعودی حجم آلاینده‌ گرد و غبار در شرایط «بسیار ناسالم» برای تنفس تمامی افراد قرار دارد.

سعید محمودی افزود: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۴۵ نشانگر هوای «ناسالم» است و شاخص هوای این کلانشهر هم در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۶۹ گویای آلودگی هوا در شرایط «بسیار ناسالم» است.

وی با بیان این که کیفیت هوای هشت منطقه مشهد در شرایط «بسیار ناسالم» و آلوده برای تمامی افراد قرار دارد اضافه کرد: شاخص کیفیت هوا در ۱۵ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط « ناسالم» و آلوده برای افراد حساس است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی برای شهروندان مشهد اظهار کرد: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

محمودی تاکید کرد: شهروندان باید توصیه‌های خودمراقبتی را جدی بگیرند و بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

تبادل نظر
