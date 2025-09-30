رئیس کارگروه آرد ونان اتاق اصناف گفت: بررسی ها حاکی از آن است که همچنان شاهد حضور اتباع غیر مجاز در صف های نانوایی هستیم که در این زمینه اختصاص یارانه مستقیم به خود مردم می تواند موثر باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- محمد جواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران،  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص میزان تأثیر خروج اتباع خغیر مجاز بر وضعیت صف‌های نانوایی‌ها در کشور، اظهار داشت: «با وجود اینکه شاهد خروج حدود یک تا دو میلیون تبعه از کشور بوده‌ایم، اما با توجه به اینکه همچنان بیش از ۱۰ میلیون نفر تبعه در ایران حضور دارند، تأثیر این خروج بر کل بازار مصرف نان و کاهش صف‌ها، بسیار اندک بوده است.

وی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد که خرید نان توسط اتباع غیر مجاز همچنان ادامه دارد افزود: باید یک سیاست‌های حمایتی هدفمند در این حوزه ایجاد شود  و ما ما معتقدیم که یارانه آرد و نان باید به صورت دقیق به هر فرد ایرانی تعلق گیرد و این موضوع همچنان یکی از مطالبات اصلی ماست.

کرمی در ادامه افزود: «اگر کاهش یا تغییراتی در صف‌های نانوایی مشاهده می‌شود، این امر عمدتاً ناشی از عوامل دیگری است و نمی‌توان آن را به طور مستقیم به خروج اتباع غیر مجاز نسبت داد.»

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه جمعیت قابل توجهی از اتباع همچنان از نان یارانه‌ای استفاده می‌کنند، تأثیر خروج این گروه بر آمار کلی مصرف و صف‌های طولانی نانوایی‌ها را ناچیز خواند و بر لزوم بازنگری در نحوه تخصیص یارانه‌ها به منظور حمایت واقعی از مصرف‌کننده ایرانی تأکید کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: آرد ، توزیع آرد
خبرهای مرتبط
ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی، متضمن تامین امنیت غذایی کشور است
بازار اقلام اساسی به آرامش می‌رسد
توزیع آرد نانوایی به قنادی تایید شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
همه افغانی ها رو بیرون کنید ما راضی نیستیم حتی یک ریال از بیت المال صرف این افاغنه بشه
۰
۱
پاسخ دادن
واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود
پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک، غیرقانونی است
جزئیات بازار دوم ارزی مرکز مبادله اعلام شد/ بانک مرکزی دخالتی در نرخ‌ها ندارد
کاهش دمای هوای کشور در روزهای پایانی هفته
مالیات اولین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده شرکت‌های عرضه کننده است
تحریم تأثیر دارد، اما تاثیر سوءمدیریت بدتر از اسنپ بک است / بازار دو میلیارد دلاری عراق در حوزه لاستیک و پلاستیک
آخرین اخبار
واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود
پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک، غیرقانونی است
کاهش دمای هوای کشور در روزهای پایانی هفته
جزئیات بازار دوم ارزی مرکز مبادله اعلام شد/ بانک مرکزی دخالتی در نرخ‌ها ندارد
مالیات اولین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده شرکت‌های عرضه کننده است
تحریم تأثیر دارد، اما تاثیر سوءمدیریت بدتر از اسنپ بک است / بازار دو میلیارد دلاری عراق در حوزه لاستیک و پلاستیک
توسعه روابط ایران و روسیه در حوزه نظام مالیاتی کشور+ فیلم
گشایش نمایشگاه بین‌المللی اینوپروم بلاروس با حضور وزیر صمت
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۸ مهر ماه
صادرات طلای سرخ ۶۰ درصد افزایش یافت
فروش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال «کالای تملیکی»
ارتقای دیپلماسی استاندارد و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق سند جامع راهبردی
بهره‌برداری از ۴۰ همت پروژه جدید آب و فاضلاب
مکانیسم ماشه بخش معدن را متوقف نمی‌کند/ اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای زیرساخت بخش معدن
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن
۷۵ درصد تولید مواد معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود
واریز سود سهام عدالت متوفیان برای وراث همراه با سود ۱۴۰۲ به شرط سجامی بودن
عملیات اجرایی ۶۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن کلید خورد+ فیلم
نحوه ثبت درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق
توسعه تجارت با کشورهای منطقه محور نشست اتحادیه اوراسیا
هیچ‌ چالشی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ مهرماه ۱۴۰۴
۶ الی ۷ درصد از مشترکان تهران بیش از دو برابر الگو آب مصرف می‌کنند+ فیلم
آغاز فصل نوین حمل‌ونقل با همکاری وزارتخانه‌های راه و ارتباطات
پروژه تعمیراتی واحد S۱ نیروگاه ایرانشهر به دست متخصصان داخلی
هشدار جلوگیری از کشت محصولات آب بر به کشاورزان
عبور از ناترازی‌های انرژی تنها از طریق ایجاد شهر پایدار امکان پذیر است
ساعت ۱۴ امروز، آخرین مهلت برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت
توقیف ۲ برند غیراستاندارد چسب کاشی
فردا حراج سکه مرکز مبادله برگزار می‌شود