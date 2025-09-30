رئیس کارگروه آرد ونان اتاق اصناف گفت: بررسی ها حاکی از آن است که همچنان شاهد حضور اتباع غیر مجاز در صف های نانوایی هستیم که در این زمینه اختصاص یارانه مستقیم به خود مردم می تواند موثر باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- محمد جواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص میزان تأثیر خروج اتباع خغیر مجاز بر وضعیت صفهای نانواییها در کشور، اظهار داشت: «با وجود اینکه شاهد خروج حدود یک تا دو میلیون تبعه از کشور بودهایم، اما با توجه به اینکه همچنان بیش از ۱۰ میلیون نفر تبعه در ایران حضور دارند، تأثیر این خروج بر کل بازار مصرف نان و کاهش صفها، بسیار اندک بوده است.
وی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد که خرید نان توسط اتباع غیر مجاز همچنان ادامه دارد افزود: باید یک سیاستهای حمایتی هدفمند در این حوزه ایجاد شود و ما ما معتقدیم که یارانه آرد و نان باید به صورت دقیق به هر فرد ایرانی تعلق گیرد و این موضوع همچنان یکی از مطالبات اصلی ماست.
کرمی در ادامه افزود: «اگر کاهش یا تغییراتی در صفهای نانوایی مشاهده میشود، این امر عمدتاً ناشی از عوامل دیگری است و نمیتوان آن را به طور مستقیم به خروج اتباع غیر مجاز نسبت داد.»
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه جمعیت قابل توجهی از اتباع همچنان از نان یارانهای استفاده میکنند، تأثیر خروج این گروه بر آمار کلی مصرف و صفهای طولانی نانواییها را ناچیز خواند و بر لزوم بازنگری در نحوه تخصیص یارانهها به منظور حمایت واقعی از مصرفکننده ایرانی تأکید کرد.