باور رایج مبنی‌بر اینکه زنان کمتر خروپف می‌کنند، پایه علمی دارد؛ اما این تفاوت در دوره‌های کلیدی زندگی مانند بارداری و یائسگی به‌شدت کمرنگ می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه گاردیَن در گزارشی آورده است: اینکه زنان کمتر خروپف می‌کنند ممکن است شبیه یک کلیشه جنسیتی به نظر برسد؛ اما در حقیقت کالبدشناسی و هورمون‌ها باعث می‌شوند که به طور کلی، زنان کمتر از مردان خروپف کنند.

رایان چین تاو چونگ (Ryan Chin Taw Cheong)، متخصص گوش و حلق و بینی در بیمارستان‌های دانشگاه کالج لندن، می‌گوید: احتمال خروپف مردان تقریباً دو برابر زنان است، اما این شکاف در دو مقطع خاص از زندگی زنان کاهش می‌یابد؛ یکی پس از یائسگی (معمولاً بین ۴۵ تا ۵۵ سالگی) و دیگری در دوره بارداری، به‌ویژه در سه‌ماهه سوم.

علت خروپف و نقش هورمون‌ها

خروپف زمانی رخ می‌دهد که جریان هوا در مجرای فوقانی تنفسی تا حدی مسدود شود و باعث لرزش در پشت بینی، کام نرم، گلو، زبان یا اپیگلوت (درپوش نای) شود.

این اتفاق به این دلیل می‌افتد که عضلات مجاری تنفسی در هنگام خواب شُل می‌شوند و هنگامی که در رختخواب دراز می‌کشیم تحت تأثیر جاذبه قرار می‌گیرند و به پایین کشیده می‌شوند.

به گفته چونگ، هورمون‌های زنانه مانند استروژن و پروژسترون به حفظ تونوس (سفتی) بیشتر عضلات مجاری تنفسی کمک می‌کنند؛ به همین دلیل است که وقتی سطح این هورمون‌ها در دوره یائسگی و بارداری تغییر می‌کند، الگوی خروپف زنان شباهت بیشتری به مردان پیدا می‌کند. اضافه‌وزن در دوره بارداری نیز این مشکل را تشدید می‌کند.

عوامل تشدیدکننده مشترک

عوامل دیگری نیز می‌توانند خروپف را هم در زنان و هم در مردان تشدید کنند:

الکل عضلات را بیشتر شُل می‌کند.
اضافه‌وزن فشار بیشتری به گلو وارد می‌آورد.
حساسیت، پولیپ بینی، انحراف تیغه بینی یا سرماخوردگی شدید، همگی می‌توانند مسیر هوا را مسدود کنند.

یک نکته اجتماعی جالب

چونگ به یک نکته اجتماعی جالب اشاره می‌کند: زنانی که خروپف می‌کنند، کمتر احتمال دارد که آن را گزارش دهند؛ زیرا از قضاوت‌شدن و انگ‌خوردن می‌ترسند.

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

تغییر در الگوی خروپف را نباید نادیده گرفت، زیرا می‌تواند نشانه یک بیماری باشد. چونگ هشدار می‌دهد: خروپف می‌تواند نشانه‌ای از آپنه خواب (Sleep Apnoea) باشد که یک بیماری جدی است که در آن، تنفس در طول شب به طور مکرر متوقف می‌شود.

صرف نظر از جنسیت، اگر خروپف شما به اندازه‌ای بلند است که به طور منظم خواب شریک زندگی‌تان را مختل می‌کند، مراجعه به پزشک ضروری است.

