هر لباسی سیاسی است، اما تعداد کمی از آنها به اندازه روسری سنتی فلسطینیان لایه‌های معنایی دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر لباسی سیاسی است، اما تعداد کمی از آنها به اندازه روسری سنتی فلسطینیان لایه‌های معنایی دارند. از عرفات تا مدونا و از حومه غزه تا اعتراضات غربی، این داستان آنهاست.

آوو زوغبی، زن فلسطینی ۴۰ ساله اهل بیت‌لحم و سوزن‌دوز سنتی، می‌گوید در خانواده‌اش همیشه چفیه وجود داشته است؛ برای او این شال سیاه و سفید بیش از یک لباس، نشانه غرور و تعلق بود. او بعدها تصمیم گرفت این هنر را با سوزن‌دوزی حفظ کند. زوغبی توضیح می‌دهد که نقوش هندسی چفیه هرکدام معنای خاصی دارند: خطوط مورب نماد مبارزه و آزادی، و مربع‌ها نشانه زمین‌های کشاورزی یا تپه‌های شنی.

از کار روزانه تا مقاومت

چفیه در ابتدا پوششی عملی برای کشاورزان بود تا از آفتاب و گردوغبار در امان بمانند. اما در جریان «قیام بزرگ عربی» در سال ۱۹۳۶ علیه استعمار بریتانیا و پروژه صهیونیستی، به ابزاری سیاسی تبدیل شد. طبق گفته دانائه فونسکا، پژوهشگر فرهنگ عربی، چفیه کمک می‌کرد قیام‌کنندگان چهره خود را بپوشانند و هویتشان پنهان بماند. به‌تدریج جایگزین کلاه «طربوش» طبقات بالای جامعه شد و به نماد مقاومت بدل گشت.

نمادهای سیاسی و جهانی

مرحله مهم دیگر در سال ۱۹۷۴ بود، هنگامی که یاسر عرفات در سازمان ملل با چفیه‌ای بر سر حاضر شد و سخنرانی تاریخی‌اش را با نماد زیتون و تفنگ بیان کرد. او چفیه را طوری روی سر می‌گذاشت که یادآور نقشه فلسطین تاریخی باشد. این تصویر در سراسر جهان منتشر شد و رهبران دیگری چون نلسون ماندلا و فیدل کاسترو نیز چفیه به تن کردند.

اما زنان هم نقش داشتند: لیلا خالد در سال ۱۹۶۹ با عکس‌هایش در حال ربودن هواپیما و چفیه بر گردن، به نماد تبدیل شد و نشان داد این پوشش فقط مختص مردان نیست. همچنین دلال مغربی از دیگر زنان مبارز بود که چفیه را به عنوان سمبل مقاومت زنانه تثبیت کرد.

ورود به فرهنگ غربی

در غرب، چفیه کم‌کم به مد روز بدل شد. در ۱۹۸۲ مدونا در یکی از نخستین جلسات عکاسی‌اش در نیویورک، چفیه بر تن داشت. با جهانی‌شدن مد در دهه ۲۰۰۰، برندهایی چون بالنسیاگا این شال را بازطراحی کرده و در شوی مد ۲۰۰۷ عرضه کردند. حتی برخی نسخه‌ها امروزه با قیمت هزاران یورو فروخته می‌شوند. ستاره‌هایی چون مری‌کیت اولسن، کامرون دیاز، جاستین تیمبرلیک و دیوید بکهام نیز آن را پوشیدند.

اما این محبوبیت با جنجال هم همراه شد: فروشگاه Urban Outfitters  چفیه را به عنوان «شال ضدجنگ» عرضه کرد تا اینکه تحت فشار مجبور به توقف شد. در ۲۰۰۹، شرکت Dunkin Donuts تبلیغی با مجری مشهور ریچل ری را حذف کرد، زیرا او چفیه پوشیده بود و برخی رسانه‌های محافظه‌کار آن را نماد تروریسم خواندند. در مقابل، گروه‌های رپ آمریکایی آن را به نشانه اعتراض اجتماعی و همبستگی با فلسطین استفاده کردند.

چفیه امروز و آخرین کارخانه

خانواده هرباوی در الخلیل (کرانه باختری) از سال ۱۹۶۱ تنها کارخانه باقی‌مانده تولید چفیه اصیل را اداره می‌کنند. این کارخانه با ۱۵ دستگاه بافندگی و حدود ۲۰ کارگر ماهانه شش‌هزار قطعه تولید می‌کند. با وجود مشکلاتی چون ایست‌های بازرسی، قطع برق و محاصره‌ها، تقاضای جهانی همچنان بالاست. در کنار آن، بسیاری از هنرمندان محلی نیز با سوزن‌دوزی سنتی نسخه‌های مدرن و رنگی تولید می‌کنند تا نسل‌های جوان هم جذب شوند.

بین مد، سیاست و مقاومت

فونسکا توضیح می‌دهد که چفیه امروز میان دو بُعد متناقض قرار گرفته: از یک سو بار سنگین سیاسی و نماد مقاومت دارد، از سوی دیگر توسط بازار سرمایه‌داری و برندهای مد جهانی «مصادره» شده است. او تأکید می‌کند که حتی اسرائیل نیز تلاش کرده آن را تصاحب کند. به باور کارخانه هرباوی، استفاده از چفیه زمانی قابل احترام است که آگاهانه و در حمایت از فلسطین باشد و ترجیحاً محصول فلسطین یا کشورهای همسایه باشد، نه نسخه‌های تولید انبوه بی‌ارتباط.

نماد معاصر مقاومت

در شرایط کنونی، چفیه دوباره نقش اولیه خود را بازی می‌کند: در اروپا، جایی که در برخی کشورها مثل آلمان ممنوع شده، همچنان در اعتراضات طرفداران فلسطین برای پوشاندن صورت و بیان همبستگی به کار می‌رود، همان‌گونه که در دوران استعمار بریتانیا یا انتفاضه ۱۹۸۷ استفاده می‌شد. فونسکا می‌گوید: «برای فلسطینی‌ها چفیه نماد هویت است؛ و برای دیگران نشانه‌ای برای اعلام حمایت از آزادی فلسطین و پایان نسل‌کشی در غزه.»

منبع: دیروزبان

برچسب ها: چفیه فلسطینی ، نماد مقاومت
خبرهای مرتبط
پیام مقاومت به شیوه بانوی فلسطینی + فیلم
نماد‌های مقاومت مردم فلسطین که جهانی شده‌اند + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
احتکار سهام و ارز و طلا و کالا را کنترل کنید جلوی افزایش قیمت دلار و طلا را بگیرید ، دلار و یورو را از مبنای تورم کشور خارج کنید جلوی افزایش شکاف اجتماعی را توسط غرب گدا ها بگیرید سامانه های شفافیت مالیاتی را برای دلار و یورو و ارز و طلا برقرار کنید جلوی انتقال ارز و طلا را به اروپا و آمریکا و خارج کشور بگیرید
۰
۱
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۰۹:۴۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
تا دیروز که سلبریتی دو لیبریتی بودن..الان الگو شدن؟ عجب بابا عجب..مرگ بر آمریکا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
سلبریتی آزاده و حق گو هم داریم ...
همسران پشتوانه نامرئی رزمندگان
اینجا زندگی‌ها از پنجره‌ها پرت می‌شوند
۷ نوع آدم حسود را از زندگی‌مان دور کنیم!
وقتی مهرماه سبک زندگی خانواده‌ها را به چالش می‌کشد
آموزه‌هایی که قرن‌هاست زندگی را تغییر می‌دهند
خوانش مثنوی، سفری جاودانه
آخرین اخبار
خوانش مثنوی، سفری جاودانه
وقتی مهرماه سبک زندگی خانواده‌ها را به چالش می‌کشد
۷ نوع آدم حسود را از زندگی‌مان دور کنیم!
همسران پشتوانه نامرئی رزمندگان
آموزه‌هایی که قرن‌هاست زندگی را تغییر می‌دهند
اینجا زندگی‌ها از پنجره‌ها پرت می‌شوند
بیمارانِ سالمند به چیزی بیش از عمر طولانی نیاز دارند
نشان «چشم» در گوشی‌های سامسونگ به چه معنا است؟
تهرانی‌ها حتی از نام این محل حساب می‌بردند!
عملیات شمشیر سوزان و جهنم اوسیراک
آیت‌الله دستغیب؛ اسوه تقوا به اعتراف ساواک
علائم نیاز به پروتئین در بدن
آمریکا زمان شاه هم حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نبود
لمس انگشتان پا؛ آزمونی ساده برای انعطاف بدن
تحولی تاریخی در افکار عمومی آمریکا؛ همدلی با فلسطین بیشتر از اسرائیل شد!
قرص جاودانگی و واکنش عجیب مردم!
اسرار ۵۰۰۰ ساله در دل اسپانیا | از صدف‌های دریایی تا سلاح‌های جنگی
بزرگ‌ترین زمین‌دار آمریکا یک برنامه‌نویس است، نه یک کشاورز!
این عکس‌ها ناخواسته اطلاعاتتان را لو می‌دهند
چرا کنترل زندگی‌تان کمتر از آن چیزی است که فکر می‌کنید
داستان مردی که پشت تمام تصمیمات ترامپ است/ راسل ووت کیست؟
سایه‌های پنهان دربار قاجار؛ داستان خبرچینان و جاسوسان عصر تخت طاووس
از عرفات تا مدونا؛ چفیه چطور جهان را تسخیر کرد؟
کاش به سامان می‌گفتم چقدر دوستش دارم