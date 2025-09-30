نماینده مجلس گفت:طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در تحقق حکمرانی مردم اثرگذار است و این امر به افزایش اعتماد مودیان به روند‌های مالیاتی کشور می‌انجامد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- اعتماد بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی یک کشور است و بدون آن، هیچ نظام مالیاتی پایداری شکل نمی‌گیرد. طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، با شفافیت و اختیار، این سرمایه را احیا می‌کند. مودیان دیگر نگران هدررفت یا انحراف منابع نیستند، زیرا خودشان بر مصرف مالیات نظارت دارند. وقتی مودی می‌بیند مالیات خود در پروژه‌ای خرج می‌شود که به بهبود کیفیت زندگی خودش و جامعه‌اش کمک می‌کند، اعتماد و رضایت او از نظام مالیاتی افزایش می‌یابد. این اعتماد باعث می‌شود مودیان با رغبت بیشتری مالیات پرداخت کنند و حتی داوطلبانه در پروژه‌های عمومی مشارکت بیشتری داشته باشند.

یکی از تحولات مهم این طرح برای مودیان، حضور آنها در فرآیند حکمرانی اقتصادی کشور است. مودیان نه‌تنها پرداخت‌کننده مالیات بلکه شریک دولت در مدیریت منابع مالیاتی محسوب می‌شوند. این مشارکت، جایگاه آنان را در حکمرانی ارتقا می‌دهد و نقش آنان را از مجبور به پرداخت به تصمیم‌گیرنده در مصرف تغییر می‌دهد.

 با اجرای این طرح، مسیر هزینه‌کرد مالیات شفاف و تحت نظارت مستقیم مردم قرار می‌گیرد. این شفافیت، امکان انحراف منابع را کاهش داده و منافع بیشتری را به خود مودیان بازمی‌گرداند؛ بنابراین طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها تحولی در نگاه به رابطه مردم و دولت است. برای مودیان، این طرح مزایایی، چون شفافیت، اختیار، اعتماد، عدالت، مشارکت در حکمرانی و بازگشت مستقیم منافع را به همراه دارد. به بیان دیگر، مالیات از یک وظیفه اجباری به یک ابزار قدرتمند برای ساخت آینده‌ای بهتر تبدیل شده است.

اکبر پولادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس  با اشاره به اهمیت مشارکت دادن مودیان بخش مشاغل در تعیین محل مصرف مالیات خود گفت: یکی از مهم‌ترین نتایج استفاده مودیان از سازوکار‌های هوشمند برای دریافت مالیات از مشاغل و اصناف ذیل تبصره ماده ۱۰۰، شفافیت است. وقتی همه چیز در چارچوب سیستم انجام می‌شود، مالیات‌ستانی بر اساس درآمد صورت می‌گیرد و میزان شفافیت در امور افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: مسئله امکان تعیین محل مصرف مالیات توسط مودیان ذیل تبصره ماده ۱۰۰ است که به مودی این اجازه را می‌دهد که مالیات خود را صرف پروژه‌های عمرانی و زیرساختی موردنظر مودی کند و به این ترتیب مصرف مالیات مستقیما توسط خود مودی تصمیم‌گیری خواهد شد و این موضوع بسیار اهمیت ویژه‌ای دارد.

 عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: افزایش کارآمدی نظام مالیاتی کشور اهمیت بالایی دارد. هر چقدر روند‌های مالیات‌ستانی از شفافیت بیشتری برخوردار شود، زمینه تحقق حکمرانی مردمی و عدالت در نظام مالیاتی بیش از پیش فراهم می‌شود که طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در این زمینه بسیار اثرگذار است و این امر به افزایش اعتماد مودیان به روند‌های مالیاتی کشور می‌انجامد.

وی با اشاره به شفافیت هزینه‌های مالیاتی برای مودیان و افزایش اعتماد مردم به فرآیند‌های مالیاتی گفت: با نشان‌دار شدن مالیات‌ها و مشارکت یافتن مودیان در تعیین هزینه‌کرد مالیات خود، هم مسیر هزینه‌کرد به‌طور شفاف مشخص است و امکان انحراف منابع به حداقل می‌رسد. در نتیجه، مودیان مطمئن‌اند که سهم آنان، صرف منافع عمومی می‌شود.

پولادی  گفت: با تکیه بر پروژه‌های تعریف شده در زمینه طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، گامی به سمت تحقق محرومیت‌زدایی و حمایت از پروژه‌های مناطق محروم نیز برداشته خواهد شد و مردم بیشترین منابع مالیاتی را برای پروژه‌های زیرساختی مناطق محروم در نظر می‌گیرند.

