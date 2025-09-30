شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در سراسر کشور خبر داد که این مراسم در میدان امام حسین (ع) تهران برپا خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: مراسم نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، پنج شنبه ۱۰ مهر با شعار محوری «أنّا علی العهد» در سراسر کشور و در تهران ساعت ۱۶ در میدان آئینی امام حسین (ع) برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: شهید والامقام سید حسن نصرالله، رهبر تاریخ‌ساز و استثنایی جبهه مقاومت، بیش از سه دهه با درایت و هدایت راهبردی و شجاعت کم‌نظیر خویش، بنیان‌های نظم سلطه‌جویانه استکبار جهانی را به چالش کشید و سرانجام به آرزوی دیرین خویش برای دریافت مدال جاودانه شهادت رسید و امت اسلامی را در غمی سترگ فرو برد. او مکتبی زنده و الگویی ماندگار در مبارزه با ظلم، اشغالگری و ساختارهای سلطه جهانی بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: رژیم متجاوز صهیونیستی، با ارتکاب وحشیانه‌ترین جنایات می‌پنداشت که با شدت‌بخشیدن به خشونت و حذف فیزیکی رهبران و فرمانده‌هان، روحیه و اراده این جنبش را در هم خواهد شکست اما جبهه مقاومت که تحت زعامت ۳۰ ساله آن شهید گرانقدر به بلوغی بی‌سابقه دست یافته بود، با ریشه‌هایی عمیق و استوار، نه‌تنها از این ضربات متزلزل نشد، بلکه مرحله‌ای نوین از پویایی و اقتدار را آغاز نمود و شهادت او آغاز مرحله‌ای نوین در حیات مقاومت و سرمایه‌ای معنوی برای استمرار راه مبارزه با قدرت و صلابت افزون‌تر بود.

در ادامه اطلاعیه آمده است: میراث جهادی و فکری شهید القدس سید حسن نصرالله در عرصه‌های معنوی، اخلاقی، نهادی، نظامی و اجتماعی، به‌مثابه سرمایه‌ای ماندگار در حافظه تاریخی امت اسلامی ثبت شده و مقاومت توانسته پس از سخت‌ترین جنگ‌ها و محاصره‌ها روندی عظیم و بی‌سابقه از سازگاری و پویایی تاریخی را رقم بزند. اینک در نخستین سالگرد شهادت آن رهبر کم‌نظیر، ما در برابر نقطه عطفی از تاریخی ایستاده‌ایم که تجدید عهد و پیمان امت اسلامی با راه و اندیشه او را می‌طلبد. بر همین اساس، با شعار محوری «أنّا علی العهد» (پای پیمان می‌مانیم)، بار دیگر وفاداری به مسیر مقاومت و استمرار میراث شهیدان را اعلام می‌داریم.
