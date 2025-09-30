رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دزفول از بازگشت ۵۰ هزار مترمربع از اراضی تصرف شده این شهرستان به طبیعت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد شفیعی زاده گفت: در راستای صیانت از انفال، باتلاش مجموعه یگان حفاظت و واحد حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دزفول و با رای مقام قضایی، مقدار ۵۰ هزار مترمربع از اراضی ملی در قالب دو پرونده قضایی آزاد سازی شد.

وی ضمن تقدیر از همکاری و تعامل سازنده دستگاه قضایی و نیروهای خدوم فراجا در این خصوص گفت: این عرصه ها در سنوات گذشته مغایر با قوانین و مقررات ابلاغی تصرف شده بود.

شفیعی زاده بیان کرد: خوشبختانه به استناد ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، این اراضی آزاد سازی و رفع تصرف شد.

