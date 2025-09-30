جلسه کمیته فیتنس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با حضور ایرج عرب سرپرست فدراسیون و جمعی از اعضای کمیته برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه کمیته فیتنس فدراسیون با حضور ایرج عرب، سرپرست فدراسیون و اعضای کمیته فیتنس برگزار شد.
در ابتدای جلسه، میلاد قلیزاده سرپرست کمیته فیتنس ضمن قدردانی از حمایتهای سرپرست فدراسیون و تلاشهای مسئولان پیشین گفت: برای من افتخار بزرگی است که در جایگاه ریاست کمیته فیتنس کشور در کنار جمعی دغدغهمند و متخصص حضور دارم. این اعتماد، مسئولیت من را سنگینتر، اما انگیزهام را دوچندان کرده است.
در ابتدای این مسیر تازه لازم میدانم از تلاشها و زحمات مسئولین قبلی کمیته فیتنس کشور قدردانی کنم که پایه گذار بسیاری از فعالیتها و زیرساختهای امروز بودند و به ویژه مراتب تشکر و احترام خود را تقدیم به جناب آقای ایرج عرب سرپرست محترم فدراسیون که با نگاه مدیریتی دقیق و حمایتهای اثر بخش بستر این حرکت را هموار کردند بدون شک بخش مهمی از آنچه امروز آغاز میکنیم نتیجه تلاشهای ایشان و تیم همراهشان بوده است.
وی با اشاره به ضرورت فعالیتهای هدفمند علمی و عملی در حوزه فیتنس و سلامت کشور افزود: کمیته فیتنس باید به مرکز تصمیمسازی هوشمند و اقدام میدانی تبدیل شود. پروژههایی را دنبال کند که قابل سنجش، قابل اجرا و دارای اثر اجتماعی مستقیم باشند و با بهرهگیری از ظرفیت علمی کشور و همراهی رسانهها به گفتمان غالب در حوزه سلامت تبدیل گردد.
پس از آن، ایرج عرب سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، بر اهمیت بهرهگیری از توان همه نیروها تأکید کرد و گفت: باید از تجربه افراد باسابقه و انرژی نیروهای تازهوارد در کنار هم استفاده کرد. همکاری، مشارکت گروهی و استفاده از خرد جمعی مسیر موفقیت کمیته فیتنس خواهد بود.
در ادامه این نشست، احکام اعضای کمیته فیتنس اهدا شد: رضا خدایاری به عنوان نایبرئیس کمیته، فرنام مصطفیپور به عنوان دبیر، موسی اسماعیلپور به عنوان سرمربی تیم ملی و میر فرید صعودی به عنوان رئیس کمیته آموزش.
در این جلسه بر ضرورت همافزایی، مشارکت فعال و بهرهگیری از ظرفیتهای تمامی علاقهمندان و متخصصان حوزه فیتنس کشور تاکید شد.