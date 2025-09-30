باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به رای دیوان مبنی بر لغو ممنوعیت انجام جراحی زیبایی و لیزر توسط پزشکان عمومی گفت: دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که روند قانونی صورت نگرفته است.

به گفته وی موضوع ممنوعیت یا انجام کارهای زیبایی توسط پزشکان عمومی در کمیسیون صلاحیت های حرفه‌ای مطرح و تصمیم گیری در این خصوص انجام خواهد شد.

سجاد رضوی تاکید کرد: دیوان عدالت اداری در گذشته به دلیل عدم رعایت ترتیب قانونی این کار را رد کرده بود. معتقدیم که بر اساس برنامه آموزشی و دوره‌های دیده شده توسط پزشکان عمومی، در کمیسیون صلاحیت‌های حرفه‌ای تصمیم گیری خواهیم کرد.

گفتنی است، دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت در خصوص ممنوعیت جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی و نیز الزام به گذراندن دوره مهارتی برای لیزر موهای زائد را غیرقانونی دانست.

استدلال دیوان این است که طبق قانون سال ۱۳۷۶، تعیین صلاحیت حرفه‌ای پزشکان باید توسط سازمان نظام پزشکی تهیه شود و سپس به تصویب وزیر بهداشت برسد، نه صرفاً توسط کمیته‌های وزارت وضع شود.