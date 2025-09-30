باشگاه خبرنگاران جوان - ایستگاه سلامت بخشی از خدمات مومنانه گروه جهادی سپهبد شهید سلیمانی پایگاههای مقاومت بسیج شهدای منطقه الیف با هدف ارائه خدمات رایگان بهداشتی و به شهروندان، در مسجد شجره پارک ۱۳۰۰ شهید شهرستان کازرون برپا شد. این اقدام که در قالب طرح ملی «شهید سلیمانی؛ هر پایگاه بسیج یک خدمت» صورت گرفت، مورد استقبال خوب نمازگزاران و شهروندان حاضر در پارک قرار گرفت. این ایستگاه سلامت با مشارکت گروه جهادی ۳ نفره خدمات متنوعی به ۷۰ نفر را به مراجعه کنندگان از قبیل ویزیت رایگان و مشاوره آموزشی بهداشتی و تغذیه ای و همچنین غربالگری اولیه:فشارخون،تست قند خون ،سنجش اکسیژن ارائه کردند.

در پایان، شهروندان خواهان برنامه ریزی برای تداوم اینگونه خدمات در بازه های زمانی منظم و گسترش آن به سایر محلات هستند. گفتی است کاروان سلامت سپهبدشهید حاج قاسم سلیمانی پایگاه مقاومت بسیج شهدای منطقه الیف زیر مجموعه حوزه صاحب الزمان(عج) کنارتخته ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان کازرون از سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده و در مناسبت های مختلف در سطوح مناطق روستایی و بخش ها ،مناطق مختلف شهرستان کازرون اقدام به برگزاری ایستگاه سلامت می کند.

