برگزاری مراسم محوری اولین سالگرد شهدای مقاومت در گیلان

باشگاه خبرنگاران جوان _ روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با صدور اطلاعیهای از برگزاری مراسم محوری اولین سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت، سیدحسن نصرالله و شهدای والامقام جبهه مقاومت، جمعه ۱۱ مهر در مصلی امام خمینی (ره) شهر رشت خبر داد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جنایات خصمانه و شرمآور رژیم نامشروع و غاصب صهیونیستی در ترور و به شهادت رساندن رهبران جبهه مقاومت بهویژه مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت اسلامی حجتالاسلام والمسلمین سیدحسن نصرالله، دبیرکل شهید حزبالله لبنان (رضوان الله تعالی علیه) در سایه حمایت شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار، آخرین حربههای استکبار جهانی برای شکستن مقاومت جانانه مردم مظلوم و قهرمان غزه و لبنان بود که به لطف الهی به شکستی سخت و مفتضحانه بدل شد. به برکت خون پاک این شهدای والامقام، مقاومت اسلامی تا پیروزی کامل و رهایی مردم فلسطین ادامه خواهد داشت و ان شاء الله به زودی جهانیان شاهد محو کامل غده سرطانی صهیونی از صحنه روزگار خواهند بود.
مراسم محوری اولین سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت سیدحسن نصرالله و شهدای والامقام جبهه مقاومت، همزمان با سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها)، ساعت ۱۰:۳۰ صبح جمعه ۱۱ مهر با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین حسن ملکمحمدی (مشاور عالی نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی) در مصلی امام خمینی (ره) شهر رشت برگزار میشود.
بیشک حضور گسترده و پرشور گیلانیان غیور، شهیدپرور و ولایتمدار در این مراسم، ضمن تجدید بیعت با خون پاک شهدای محور مقاومت اسلامی، مشت محکمی بر دهان یاوهگوی سران شیطانی استکبار جهانی و گامی بلند در مسیر نابودی کامل رژیم دژخیم و کودککش صهیونیستی و شکست حامی جنایتکار آن آمریکای جهانخوار خواهد بود.
روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان