باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان گفت: در راستای شناسایی افراد بالای ۱۸ سال بازمانده از تحصیل که وارد زندان شدهاند با همکاری آموزش و پرورش اقدامات خوبی انجام شده و با ایجاد هفت مدرسه در زندان ها، بیش از ۳۶۰ نفر از این افراد مشغول به تحصیل هستند.
رضا ذوالفعلی نژاد در سومین کمیته علمی اجرایی طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان "نماد" افزود: اداره کل زندانها در راستای مقابله با آسیبهای اجتماعی دانش آموزان، زمینه ادامه تحصیل و ارائه آموزش مهارتهای زندگی و سایر آموزشهای لازم به مددجویان کانون اصلاح و تربیت (زیر ۱۸ سال) را انجام میدهد.
وی با اشاره به ارائه آموزشهای فنی و حرفهای به مددجویان کانون اصلاح و تربیت و زندان ها، خاطرنشان کرد: تعدادی از خانوادههایی که نیاز به حمایت جدی داشتهاند نیز شناسایی شده و به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اداره کل آموزش و پرورش معرفی شدهاند تا مداخلات لازم با همکاری آموزش و پرورش انجام شود.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان یادآور شد: درابتدای سال تحصیلی جدید نیز سه هزار و ۶۶۳ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت انجمن حمایت از زندانیان اهدا شده است.
منبع: دادگستری