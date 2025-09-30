باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین اکبری اظهار کرد: بر اساس استاندارد‌های تغذیه‌ای، نُرم سرانه مصرف آبزیان در کشور حدود ۱۳ کیلوگرم در سال به ازای هر نفر بوده این در حالی است که در شهرستان بروجرد، سرانه مصرف آبزیان حدود ۷ تا ۸ کیلوگرم در سال برآورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این مهم نشان‌دهنده فاصله‌ای محسوس با میانگین کشور و استاندارد جهانی (بیش از ۲۰ کیلوگرم) بوده که البته با توسعه مراکز عرضه مستقیم، ترویج فرهنگ مصرف و افزایش آگاهی‌های تغذیه‌ای، روند مصرف در شهرستان رو به بهبود است.

رئیس شیلات بروجرد اضافه کرد: در این شهرستان در حال حاضر ۴۷ مزرعه پرورش ماهی سردآبی در بروجرد وجود داشته که تولید آنها سالانه بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ تن است.

اکبری بیان کرد: احداث بازار عرضه‌ی بهداشتی و استاندارد محصولات شیلات، حلقه‌ی مفقوده‌ی فرآیند تولید تا مصرف آبزیان را تشکیل می‌‎دهد.

وی ادامه داد: شهرستان بروجرد با دارا بودن منابع طبیعی از جمله چشمه‌ها، رودخانه‌ها، آب‌های سطحی و منابع آب زیرزمینی، بستر مناسبی برای فعالیت‌های شیلاتی فراهم کرده است.

رئیس شیلات بروجرد تصریح کرد: افزایش مصرف، اهمیت به خواص شیلات و نقش آن در سلامت افراد نیازمند فرهنگ‎سازی است.

منبع: روابط عمومی اداره کل شیلات استان لرستان