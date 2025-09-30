معاون اول رئیس‌جمهور گفت: روسیه به عنوان کشور همسایه ایران، جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در نشست هماهنگی سازو‌کار توسعه روابط ایران و روسیه، گفت: در دیدار‌های مسئولین دو‌کشور از جمله دیدار اخیر نخست وزیر روسیه، اراده برای گسترش مناسبات فیمابین بویژه افزایش حجم مبادلات تجاری مورد تاکید طرفین بوده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه روسیه به عنوان کشور همسایه ایران، جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد، تصریح کرد: منافع مشترک و ظرفیت‌های فراوان در روابط، زمینه‌های مناسبی برای تقویت همکاری‌های دو کشور فراهم ساخته است و بر این اساس در صدد هستیم در قالب این سازو‌کار به افزایش هماهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دو کشور کمک کنیم و در این راستا فعال‌تر شدن کمیسیون مشترک همکاری ایران و روسیه حائز اهمیت است.

وی استمرار رایزنی‌های دو‌کشور در مجامع بین‌المللی را مهم دانست و با اشاره به اولویت و جایگاه این کشور‌ها در سیاست خارجی ایران، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها از جمله افزایش ارتباطات بخش‌های خصوصی و فعالیت اتاق‌های بازرگانی را مورد تاکید قرار داد.

در این جلسه که با حضور مسئولین ذیربط برگزار شد، آخرین وضعیت موضوعات مختلف همکاری دو کشور ایران و روسیه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس‌جمهور

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، روسیه ، روابط ایران و روسیه
مهاجرت بد نیست، اگر با برگشت به کشور همراه باشد
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به آیت‌الله سیستانی
دستور عارف برای رسیدگی فوری به وضعیت دانشجویان مصدوم جاده سمنان - سرخه
عارف: روسیه جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۰۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
وقتیکه تحریم جهانی شد علیه ما مطمئن باشید هیچکس حاضر نیست کوچکترین معامله ای با ما انجام دهد حتی دخالت سیاسی هم نمی‌کنند عارف خودش را گیر آورده وعده صد من یه قاز میده به ملت
عراقچی: اگر نگرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، راه حل آن باید دیپلماتیک باشد