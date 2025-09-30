شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان خواستار لغو جلسه پیش دفاع متمرکز دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع دکتری شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از اقدامات مهم حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد توجه ویژه به ارتقای کیفیت دفاع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی بوده است. بر اساس شیوه نامه دانشجویان پس از احراز شرایط لازم ابتدا پیش دفاع و سپس در صورت کسب کفایت از آن با توجه به شرایط لازم جهت دفاع پایانی از رساله خود دفاع می‌کند.

اما با این وجود دانشجویان برگزاری این جلسه را غیر منصفانه می‌دانند و خواستار حذف جلسه پیش دفاع متمرکز هستند.

متن پیام شهروندخبرنگار

جمعی از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه آزاد نسبت به برگزاری فرآیند «پیش‌دفاع متمرکز» اعتراض داریم و آن را غیرکارشناسی و آسیب‌زا برای جایگاه علمی دانشگاه است. این فرآیند که از دی‌ماه ۱۳۹۹ بدون بررسی‌های کارشناسی و به‌صورت ناگهانی اجرا شده است، پیامد‌های منفی متعددی به همراه داشته و برازنده جایگاه علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیست. برگزاری این آزمون استرس و اضطراب در دانشجویان به وجود می‌آورد. خواهش می‌کنم رسیدگی کنید. این تغییر مشکلات جدی برای دانشجویان ایجاد کرده و زندگی تحصیلی، علمی و روانی آنان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.