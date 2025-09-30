آزمایش پیش از پرواز موشک «آلفا» شرکت «فایرفلای ایرواسپیس» به انفجار ختم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احتمالاً باید مدتی صبر کنیم تا دوباره شاهد پرواز موشک «آلفا»(Alpha) باشیم.

به نقل از اسپیس، مرحله اول موشک آلفا که شرکت «فایرفلای ایرواسپیس»(Firefly Aerospace) در حال آماده‌سازی آن برای هفتمین پرواز بود، روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر در جریان آزمایش پیش از پرواز منفجر شد.

این شرکت مستقر در تگزاس، بعدازظهر دوشنبه در یک پست نوشت: طی آزمایش در تأسیسات فایرفلای واقع در تگزاس، مرحله اول موشک آلفا به حادثه‌ای دچار شد که به از دست رفتن این مرحله انجامید. پروتکل‌های ایمنی مناسب رعایت شد و همه پرسنل در سلامت هستند. این شرکت در حال ارزیابی تأثیر حادثه بر جایگاه آزمایش است و هیچ تأسیسات دیگری تحت تأثیر قرار نگرفته است.

این یک شکست دیگر برای فایرفلای است که در ماموریت پیشین موشک آلفا در آوریل گذشته با شکست روبه‌رو شد. در طول آن ماموریت که «پیام در تقویت‌کننده» نام داشت، تقویت‌کننده مرحله اول آلفا اندکی پس از جدا شدن از مرحله بالایی متلاشی شد. این ناهنجاری به نازل موتور مرحله بالایی آسیب رساند، نیروی رانش آن را به خطر انداخت و به از دست رفتن محموله یعنی ماهواره «LM 400» شرکت «لاکهید مارتین»(Lockheed Martin) منجر شد.

فایرفلای مشکل را تجمع گرما در مرحله اول دانست. اوایل ماه جاری میلادی، «اداره هوانوردی فدرال آمریکا»(FAA) نتایج تحقیقات این شرکت را مبنی بر بروز ناهنجاری و طرح کاهش آن پذیرفت و اجازه داد تا آلفا بار دیگر پرتاب شود.

موشک دومرحله‌ای آلفا که ۲۹.۶ متر ارتفاع دارد، در سپتامبر ۲۰۲۱ رونمایی شد. تنها دو پرتاب از ۶ پرتاب مداری آن تا به امروز کاملاً موفقیت‌آمیز بوده‌اند.

در صفحه پرتاب فایرفلای آمده که هفتمین پرواز آلفا قرار است ماموریت دیگری برای لاکهید مارتین باشد. فایرفلای پرتاب این موشک را برای اواخر امسال هدف قرار داده بود اما برای پیش‌بینی تغییر این برنامه هنوز خیلی زود است.

این شرکت در پست روز دوشنبه نوشت: آزمایش منظم بخشی از فلسفه کار فایرفلای است. ما هر قطعه حیاتی، موتور و مرحله موشک را آزمایش می‌کنیم تا پیش از ارسال به سکوی پرتاب، از عملکرد آن در چارچوب الزامات پروازی خود مطمئن شویم. ما از هر آزمایش درس می‌گیریم تا طرح‌های خود را بهبود ببخشیم و یک سیستم قابل اعتمادتر بسازیم. اطلاعات بیشتر درباره مسیر پیش رو را در آینده منتشر خواهیم کرد.

شرکت فایرفلای فقط موشک نمی‌سازد. در واقع، این شرکت بیشتر به خاطر کاوشگر قمری رباتیک خود موسوم به «شبح آبی»(Blue Ghost) شناخته می‌شود که اولین فروند از آن در مارس امسال با موفقیت ماموریت قمری خود را برای ناسا به انجام رساند.

منبع: ایسنا

