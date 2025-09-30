باشگاه خبرنگاران جوان- در حالی که فضای کشور این روز‌ها با عطر هفته دفاع مقدس آمیخته است، زندان زرند شاهد جلوه‌ای از رأفت اسلامی بود؛ جایی که ۱۱ نفر از محکومان واجد شرایط با بهره‌مندی از عفو مقام معظم رهبری به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند و محکومان دارای وضعیت جانبازی و ایثارگری نیز بر اساس ضوابط قانونی از مرخصی ویژه بهره‌مند شدند.

رئیس دادگستری زرند در حاشیه این مراسم گفت: عفو‌های مناسبتی مقام معظم رهبری از جلوه‌های بی‌بدیل نظام اسلامی است که پیام امید، بازگشت و اصلاح را به جامعه مخابره می‌کند و در این مرحله، پس از بررسی دقیق پرونده‌ها، محکومین واجد شرایط آزاد شدند و تعدادی نیز در چارچوب قوانین و با لحاظ شرایط جسمی و خانوادگی، از مرخصی بهره‌مند شدند.

محمدرضا صفاری افزود: این اقدام نتیجه تلاش شبانه‌روزی مجموعه‌ای از همکاران خدوم دادسرای شهرستان بود به همین جهت از زحمات دادستان زرند، قاضی ناظر زندان، کارکنان پرتلاش دادسرا و اداره زندان که با دقت، سرعت و رعایت حقوق طرفین، پرونده‌ها را تطبیق داده و مقدمات آزادی و مرخصی را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

دادستان زرند نیز با تشریح ابعاد اجرایی عفو رهبری، اظهار داشت: فرآیند شناسایی، ارزیابی و تطبیق پرونده‌های مشمول عفو، کار ساده اداری نیست بلکه مسئولیتی چندلایه و حساس است که نیاز به دقت، تخصص و رعایت هم‌زمان دو اصل اساسی صیانت از حقوق عمومی جامعه و حفظ حقوق قانونی محکومان دارد و به همین دلیل از همان روز‌های نخست ابلاغ فرمان عفو توسط مقام معظم رهبری، کارگروه ویژه‌ای در دادسرا و اداره زندان تشکیل شد تا با بررسی سوابق، ارزیابی رفتار و احراز شرایط قانونی، هیچ حقی از جامعه و هیچ فرصتی از محکومان واجد شرایط ضایع نشود.

رضا یعقوبی ادامه داد: همکاران ما در اجرای احکام دادسرا، هر پرونده را از جنبه‌های مختلف از قبیل: نوع جرم تا مدت محکومیت، سابقه کیفری، میزان جبران خسارت و رفتار زندانی در دوران حبس بررسی کرده و فهرست نهایی برای تأیید به مراجع ذی‌صلاح ارسال و پس از اخذ مجوز رسمی، در مرحله اول، زمینه آزادی ۱۱ محکوم فراهم شده است.

دادستان زرند با تأکید بر اهمیت آثار اجتماعی و انسانی این اقدام افزود: عفو رهبری تنها به معنای گشودن در‌های زندان نیست؛ این تصمیم، پیام بزرگی برای جامعه دارد که نظام اسلامی علاوه بر اجرای عدالت، باب توبه و بازگشت را همواره باز می‌گذارد.

این مقام قضایی تصریح کرد: با در نظر گرفتن شرایط عفو محکومان مناسبتی می‌توان انتظار داشت افرادی که با استفاده از این فرصت و در سایه رأفت و بخشندگی نظام اسلامی و حمایت خانواده به جامعه بازمی‌گردند، به مراتب کمتر دچار لغزش مجدد شوند.

یعقوبی همچنین درباره اختصاص مرخصی به محکومان واجد شرایط گفت: مرخصی اعطایی به این قبیل محکومان، بر پایه مقررات دقیق قانونی و با نظارت مستمر قضایی صورت می‌گیرد و به هیچ‌وجه به معنای چشم‌پوشی از جرم یا کاهش مسئولیت کیفری نیست. این اقدام، صرفاً تسهیلاتی انسانی است تا این افراد فرصت حضور در کنار خانواده و رسیدگی به امور درمانی و معیشتی خود را داشته باشند.

وی در پایان با بیان اینکه امروز عدالت، قانون و رحمت در کنار یکدیگر، زمینه‌ساز بازگشت سالم تعدادی محکومان به جامعه شده است، خاطرنشان کرد: اجرای دقیق و بی‌نقص چنین فرمانی، بدون همکاری یکپارچه میان دادسرا، کارکنان اداره زندان و حمایت‌های دادگستری امکان‌پذیر نبود و به همین جهت از تمامی افراد دخیل در این امر تشکر و قدردانی می‌کنم.

منبع: دادگستری