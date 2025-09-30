فرماندار میان جلگه گفت: مرد سالمند ساکن در یکی از روستاهای این شهرستان خراسان رضوی به علت حمله سگ نگهبان طویله‌اش که به هاری مبتلا بود، درگذشت.

عزت الله سلیمانی افزود: مرد ۷۰ ساله ساکن روستای «اسلام آباد» بخش «بلهرات» میان جلگه هنگام سرکشی از طویله، مورد حمله سگ نگهبان قرار گرفت و به شدت مجروح شد.

وی بیان کرد: همان شب پیرمرد به دلیل شدت جراحات ناشی از حمله سگ و یا اثرات بیماری هاری فوت می کند.

فرماندار شهرستان میان جلگه ادامه داد: کارشناسان دامپزشکی با حضور در روستا، سگ نگهبان را از نظر ابتلا به بیماری هاری آزمایش کرده که مشخص شد حیوان به هاری مبتلا بوده و در نتیجه سگ معدوم و دفن شد.

سلیمانی تاکید کرد: هنوز پاسخ پزشکی قانونی درباره علت قطعی فوت این مرد دریافت نشده که ممکن است مرگ به دلیل جراحات ناشی از گاز گرفتگی و یا اثرات بیماری هاری باشد، در عین حال علت مرگ حمله سگ نگهبان بوده است.

 

