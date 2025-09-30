باشگاه خبرنگاران جوان- مرضیه السادات حسینی راد _ ابوذر عطاپور در نشست با خبرنگاران استان کرمان گفت: برای اولین بار استعفا شامل انتخابات شوراهای شهر و روستا شده که ۳ ماه قبل باید انجام شود.
وی بیان کرد: امسال قانون تغییراتی داشته، چه در بحث استعفا ویا مراجع استعلام شونده و نیز درهیاتهای اجرایی تغییراتی داشتیم.
وی گفت: از اوایل شهریورماه درنوبتهای مختلف بحث استعفا اطلاع رسانی شد و افرادی که مشمول استعفا میشوند باید استعفایشان ثبت شود.
عطاپور افزود: برای جایگزینی مدیران مستعفی، شرایط به گونهای است که کسانی میخواهند ثبت نام کنند جایگزین دارند و ازقبل برای حضور افراد رایزنی شده است.
عطاپور بیان کرد: از فروردین ماه مباحث انتخابات را شروع کردیم، انتخابات سال آینده الکترونیک برگزار میشود از آنجایی که زیر ساختهای شعب اخذ رای باید آماده باشد.
وی تصریح کرد:در شهرستانها با کمک فرمانداران، شعب را در جاههایی که امکانات و زیرساخت لازم فراهم باشد انتخاب کردیم و مسائل و مشکلات شعب شناسایی شوند و آخرین وضعیت شعب را در اختیار داریم و آمادگی م برای انتخابات الکترونیک کامل است.
عطاپور افزود: ۳ هزار و ۳ شعبه برای انتخابات شهر و روستا داریم تا این لحظه آماده است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۷ مهرماه باید استعفای افراد متقاضی حضور در انتخابات پذیرفته شده باشد.