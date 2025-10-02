مدیراجرایی سندیکای چای گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۹۰ هزار و ۷۲۱ تن برگ سبز چای خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۹۰ هزار و ۷۲۱ تن با ارزش یک هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

وی از پرداخت ۷۹ درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون یک هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان از چایکاران خریداری و مابقی باقی مانده است.

حسنی ادامه داد: براساس آمار از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده ۲۰ هزار و ۴۰۰ تن چای خشک استحصال شده است که پیش بینی می شود تولید چای حداکثر به ۲۳ تا ۲۴ هزارتن برسد.

مدیر اجرایی سندیکای چای سندیکای چای با بیان اینکه سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزارتن چای در کشور مصرف می شود، افزود: با احتساب تولید داخل و میزان صادرات، کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.

وی درباره آخرین وضعیت واردات برگ سبز چای بیان کرد: بنابر آمار در ۵ ماهه نخست امسال ۱۷.۵ هزارتن چای با ارزش ۹۹ میلیون دلار از ۶ کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۳.۵ درصد کاهش، نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱.۹ درصد کاهش داشته است.

حسنی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات چای گفت: بنابر آمار در ۵ ماهه امسال ۷.۱ هزارتن چای به ارزش ۸.۶ میلیون دلار به ۲۶ کشور صادر شده است.

برچسب ها: تولید چای ، مطالبات چایکاران ، خرید تضمینی برگ سبزچای
