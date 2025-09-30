باشگاه خبرنگاران جوان - در تاریخ مبارزات روحانیون، کمتر شخصیتی است که حتی دشمنانش نتوانند نقطه‌ضعفی در کارنامه‌اش بیابند. آیت‌الله شهید سید عبدالحسین دستغیب از جمله همین پرهیزگاران بود. اسناد محرمانه ساواک، در کنار تخمین نفوذ ۳۰ هزار نفری او در شیراز، نه‌تنها از هیچ فسادی سخن نمی‌گوید، بلکه به صراحت، صفات برجسته‌ای چون «اعتقاد کامل به دیانت، بی‌توجهی به مادیات، صحت عمل و درستکاری» را تأیید می‌کند؛ گزارشی که او را به اسوه‌ای نادر از اتحاد سیاست و اخلاق تبدیل ساخت.

آیت‌الله دستغیب از جمله علما و روحانیونی بودند که در کنار شخصیت سیاسی، از نظر اخلاقی فاق هر گونه فساد یا مشکل بودند. تا جایی که حتی ساواک نیز در اسناد خود به برخی از صفات مثبت ایشان اشاره کرده است. در اسناد ساواک آمده:

«شهید آیت‌الله دستغیب از جمله علمای پرهیزگار و اسوه بودند که حتی مأمور ساواک هم در برگه شرح حال وی نتوانست نقطه ضعفی از ایشان گزارش نماید: نام: عبدالحسین شهرت: دستغیب. نام پدر: سید محمدتقی لقب: ندارد. محل تولد: شیراز. میزان نفوذ در کشور یا محل فرد و تعداد تقریبی طرفداران: در شیراز از حوزه شهرستان‌های فارس مشهور است و تعداد تقریبی طرفداران ۳۰ هزار نفر.

قدرت بیان: بسیار خوب است. قیافه‌ای معصومانه و تقدس به خود می‌گیرد تا بدین ترتیب نظرها را به خود جلب نماید.

روحیه افکار و تمایلات و بستگی به دستجات مختلف سیاسی و غیر سیاسی: قبل از وقایع روحانیون و تمرکز آنان در یک جبهه، از افراد گوشه‌گیر و مقدس بوده و به هیچ وجه به امورات سیاسی دخالتی نداشته و در وقایع اخیر روحانیون، پا به پای دستورات صادره از قم رفتار، ولى مع هذا به هیچ حزب و دسته‌ای بستگی ندارد و صرفا از لحاظ تقدس و تعجب تحریک شده است. بعضی از مسائل را برای خود و بعضی دیگر را از کسی دیگر تقلید می‌کند.

نقاط ضعف و صفات برجسته: نقاط ضعف وی عدم آشنایی با دنیای امروز و بی‌خبری از مسائل روز است و سرسخت و لجوج و به آنچه معتقد است تعصب دارد. نقاط برجسته او اعتقاد کامل به دیانت، بی‌توجهی به مادیات، صحت عمل و درستکاری.»

منبع: کافه تاریخ