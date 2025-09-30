در تاریخ مبارزات روحانیون، کمتر شخصیتی است که حتی دشمنانش نتوانند نقطه‌ضعفی در کارنامه‌اش بیابند، آیت‌الله شهید سید عبدالحسین دستغیب از جمله همین پرهیزگاران بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تاریخ مبارزات روحانیون، کمتر شخصیتی است که حتی دشمنانش نتوانند نقطه‌ضعفی در کارنامه‌اش بیابند. آیت‌الله شهید سید عبدالحسین دستغیب از جمله همین پرهیزگاران بود. اسناد محرمانه ساواک، در کنار تخمین نفوذ ۳۰ هزار نفری او در شیراز، نه‌تنها از هیچ فسادی سخن نمی‌گوید، بلکه به صراحت، صفات برجسته‌ای چون «اعتقاد کامل به دیانت، بی‌توجهی به مادیات، صحت عمل و درستکاری» را تأیید می‌کند؛ گزارشی که او را به اسوه‌ای نادر از اتحاد سیاست و اخلاق تبدیل ساخت.

آیت‌الله دستغیب از جمله علما و روحانیونی بودند که در کنار شخصیت سیاسی، از نظر اخلاقی فاق هر گونه فساد یا مشکل بودند. تا جایی که حتی ساواک نیز در اسناد خود به برخی از صفات مثبت ایشان اشاره کرده است. در اسناد ساواک آمده:
«شهید آیت‌الله دستغیب از جمله علمای پرهیزگار و اسوه بودند که حتی مأمور ساواک هم در برگه شرح حال وی نتوانست نقطه ضعفی از ایشان گزارش نماید: نام: عبدالحسین شهرت: دستغیب. نام پدر: سید محمدتقی لقب: ندارد. محل تولد: شیراز. میزان نفوذ در کشور یا محل فرد و تعداد تقریبی طرفداران: در شیراز از حوزه شهرستان‌های فارس مشهور است و تعداد تقریبی طرفداران ۳۰ هزار نفر.
قدرت بیان: بسیار خوب است. قیافه‌ای معصومانه و تقدس به خود می‌گیرد تا بدین ترتیب نظرها را به خود جلب نماید.
روحیه افکار و تمایلات و بستگی به دستجات مختلف سیاسی و غیر سیاسی: قبل از وقایع روحانیون و تمرکز آنان در یک جبهه، از افراد گوشه‌گیر و مقدس بوده و به هیچ وجه به امورات سیاسی دخالتی نداشته و در وقایع اخیر روحانیون، پا به پای دستورات صادره از قم رفتار، ولى مع هذا به هیچ حزب و دسته‌ای بستگی ندارد و صرفا از لحاظ تقدس و تعجب تحریک شده است. بعضی از مسائل را برای خود و بعضی دیگر را از کسی دیگر تقلید می‌کند.
نقاط ضعف و صفات برجسته: نقاط ضعف وی عدم آشنایی با دنیای امروز و بی‌خبری از مسائل روز است و سرسخت و لجوج و به آنچه معتقد است تعصب دارد. نقاط برجسته او اعتقاد کامل به دیانت، بی‌توجهی به مادیات، صحت عمل و درستکاری.»

منبع: کافه تاریخ

برچسب ها: شهید دستغیب ، آیت الله دستغیب ، اسناد ساواک
خبرهای مرتبط
رونمایی از کتاب یاران امام به روایت اسناد ساواک
آرامگاه سومین شهید محراب گلباران شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
داستان مردی که پشت تمام تصمیمات ترامپ است/ راسل ووت کیست؟
از عرفات تا مدونا؛ چفیه چطور جهان را تسخیر کرد؟
این عکس‌ها ناخواسته اطلاعاتتان را لو می‌دهند
کاش به سامان می‌گفتم چقدر دوستش دارم
اسرار ۵۰۰۰ ساله در دل اسپانیا | از صدف‌های دریایی تا سلاح‌های جنگی
بزرگ‌ترین زمین‌دار آمریکا یک برنامه‌نویس است، نه یک کشاورز!
قرص جاودانگی و واکنش عجیب مردم!
سایه‌های پنهان دربار قاجار؛ داستان خبرچینان و جاسوسان عصر تخت طاووس
چرا کنترل زندگی‌تان کمتر از آن چیزی است که فکر می‌کنید
تحولی تاریخی در افکار عمومی آمریکا؛ همدلی با فلسطین بیشتر از اسرائیل شد!
آخرین اخبار
آمریکا زمان شاه هم حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نبود
لمس انگشتان پا؛ آزمونی ساده برای انعطاف بدن
تحولی تاریخی در افکار عمومی آمریکا؛ همدلی با فلسطین بیشتر از اسرائیل شد!
قرص جاودانگی و واکنش عجیب مردم!
اسرار ۵۰۰۰ ساله در دل اسپانیا | از صدف‌های دریایی تا سلاح‌های جنگی
بزرگ‌ترین زمین‌دار آمریکا یک برنامه‌نویس است، نه یک کشاورز!
این عکس‌ها ناخواسته اطلاعاتتان را لو می‌دهند
چرا کنترل زندگی‌تان کمتر از آن چیزی است که فکر می‌کنید
داستان مردی که پشت تمام تصمیمات ترامپ است/ راسل ووت کیست؟
سایه‌های پنهان دربار قاجار؛ داستان خبرچینان و جاسوسان عصر تخت طاووس
از عرفات تا مدونا؛ چفیه چطور جهان را تسخیر کرد؟
کاش به سامان می‌گفتم چقدر دوستش دارم
این فضا قرار نیست فقط جنگ محور باشد!
نامحبوب‌ترین نخست وزیر انگلیس انتخاب شد
آن ١٢ روز؛ روایت مردان ایستاده در آتش
مرز باریک میان طنز و توهین؛ آزادی بیان یا بی‌اخلاقی؟
نخ دندان؛ سلاح ساده علیه سکته مغزی و قلبی
اوتیسم؛ هزینه‌ای برای تکامل منحصر‌به‌فرد مغز انسان؟
یک روز پس از شکست حصر آبادان؛ سقوط سی-۱۳۰ و پرکشیدن ۵ فرمانده جنگ
آثار و برکات پرداخت خمس در زندگی
روابط اجتماعی قوی سرعت پیری را در سطح سلولی کاهش می‌دهد
مسجد سلام بزرگ‌ترین مسجد شیعیان عمان
تصویر قهرمانی کشتی جهان در توییتر فارسی