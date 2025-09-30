با افتتاح مرکز جدید آنژیوگرافی بیمارستان پاستور، خدمات نوین تشخیصی و درمانی در حوزه قلب و عروق در استان قزوین ارتقاء یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبادی رئیس بیمارستان پاستور در مراسم افتتاح مرکز جدید آنژیوگرافی بیمارستان پاستور گفت: بیمارستان پاستور از سال ۸۹ بخش آنژیوگرافی را راه‌اندازی کرده بود، اما با بهره‌برداری از این دستگاه جدید، که با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی در حوزه خرید، آماده‌سازی بخش و زیرساخت‌های فنی همراه بوده است، قادر خواهیم بود به‌روزترین خدمات را به بیماران ارائه دهیم.

وی افزود: این دستگاه جدید، مداخلات درمانی کمتری را ایجاب می‌کند، تشخیص دقیق‌تر را در زمان کوتاه‌تری ارائه می‌دهد و موجب کاهش مدت زمان بستری بیماران در بیمارستان خواهد شد.

طاهراحمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هم ضمن اشاره به پتانسیل بالای استان قزوین در پرورش نخبگان، بر چالش‌های حوزه سلامت در این استان تاکید کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های موجود، استان قزوین در حوزه سلامت با محرومیت‌هایی مواجه است، ما مالکیت تنها ۴ بیمارستان از ۱۰ بیمارستان دولتی را داریم و برخی از این بیمارستان‌ها بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند.

وی با بیان اینکه سرانه تخت بیمارستانی در استان نسبت به متوسط کشوری پایین‌تر است، ادامه داد: استان با کمبود ۷۰۰ تخت در بخش دولتی، کمبود قابل توجهی در تجهیزات پزشکی و همچنین نیروی متخصص رو‌به‌رو است و بسیاری از تخصص‌ها در شهرستان‌ها در دسترس نیست.

طاهر احمدی با تاکید بر نقش بخش خصوصی به عنوان رفیق بخش دولتی، از فعالیت چشمگیر بیمارستان‌های خصوصی در استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با پیگیری‌های انجام شده، ساخت بیمارستان ۷۰۰ تخت‌خوابی و بخش الحاقی بیمارستان شهید رجایی با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

وی گفت: افتتاح مرکز آنژیوگرافی بیمارستان پاستور، گامی مهم در جهت جبران بخشی از کمبود‌ها و ارتقاء سطح خدمات درمانی در استان قزوین به شمار می‌رود و امید است با تسریع در روند ساخت و تکمیل پروژه‌های درمانی، شاهد بهبود وضعیت سلامت در این استان باشی.

معاون عمرانی استاندار دهم ر خصوص پروژه‌های درمانی، به پیشرفت قابل توجه بیمارستان ۷۰۰ تخت‌خوابی اشاره کرد و این پروژه را یکی از اولویت‌های اصلی حوزه بهداشت و درمان استان دانست.

وی همچنین از اقدامات موثر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) سپاه پاسداران در ساخت بیمارستان اعصاب و روان تقدیر کرد و این همکاری را گامی مهم در جهت پوشش خلأ‌های درمانی در این حوزه برشمرد.

لطفی در ادامه به رفع مشکلات بیمارستان نسیم سلامت اشاره کرد و اظهار داشت: مشکلات این بیمارستان مرتفع شده و به زودی شاهد کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی برای توسعه و ارتقاء آن خواهیم بود.

احمدپور معاون سیاسی استاندار هم، بر تغییر رویکرد دولت و تمرکز بر توسعه گردشگری سلامت در استان تاکید کرد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در حوزه درمان، اظهار داشت: دیگر نیازی به رفت و آمد‌های مکرر و طولانی بیماران استان برای دریافت خدمات پزشکی به تهران وجود ندارد و این امر نشان‌دهنده ارتقاء سطح خدمات درمانی در قزوین است.

احمدپور گفت: پزشکان بسیار حاذقی در قزوین داریم و می‌توانیم با جذب گردشگران سلامت از کشور‌های همسایه، ارزآوری خوبی را نیز در این حوزه محقق سازیم.

منبع: صدا و سیما