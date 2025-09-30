هیئت‌های فنی ایران و ترکیه در خصوص تعیین موقعیت نهایی دروازه مرزی کوزه رش و گلینجگ در فرمانداری سلماس در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد _ نشست مشترک هیئت‌های فنی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه با حضور نمایندگانی از سازمان تجارت، گمرک، وزارت امور خارجه، سرکنسولگری، وزارت کشور، وزارت دفاع و وزارت اقتصاد در حال برگزاری است تا با همراهی طرف ایرانی، محل دقیق گمرک و دروازه مشترک مرزی را تعیین کنند.

در این نشست مرزی بر نقش ارزشمند گایانه های مرزی در تسهیل مبادلات تجاری تقویت پیوند‌های منطقه‌ای و افزایش فرصت‌های اقتصادی برای مردم منطقه تاکید شد و تردد قانونی میان ایران و ترکیه مورد بررسی قرار گرفت.

سینان جم باش، معاون مدیرکل روابط ایران در وزارت خارجه ترکیه در نشست مشترک ایران و ترکیه اظهار کرد: با جدیت موضوع مرز کوزه رش را دنبال خواهیم کرد و در کوتاهترین زمان این مرز بازگشایی خواهد شد.

همتی، مسئول هیات فنی مرزی وزارت امور خارجه ایران نیز گفت: پیگیری‌ها برای گشایش پایانه مرزی کوزه رش گلینجک به اتمام رسیده و امروز برای تعیین نهایی دروازه مرزی در سلماس حضور یافتیم.

یعقوب رضازاده نماینده مردم سلماس نیز در این نشست خاطرنشان کرد: با توافقی که با هیئت ترکیه صورت خواهد گرفت در ابتدا ترانزیت مسافرین از سلماس به نزدیک‌ ترین شهر‌های ترکیه توسط پایانه مرزی کوزه رش و برای شروع عملیات صادرات و ترانزیت کالا با تعیین اعتبارات لازم برای ساخت ساختمان پایانه مرزی انجام خواهد شد.

برچسب ها: کوزه رش سلماس ، ایران و ترکیه ، آذربایجان غربی ، بازارچه مرزی ، مبادلات مرزی
