باشگاه خبرنگاران جوان، رضوان پاک منش - عطا حسن پور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: گردشگری بر پایه محیط زیست است و با شعار تحول پایدار در گردشگری سعی شده است که در کنار جوامع محلی و جاذبههای گردشگری با استفاده از تکنولوژیهای نوین در هرچه بهتر پیش رفتن انجام شده است.
حسن پور گفت: برای اولین در مقطع متوسطه مدارس شرایطی ایجاد شد که دانش آموزان در حیطه گردشگری تحصیل کنند.
وی افزود: خانههای تاریخی در خرم آباد بعنوان هتل بوتیک و افتتاح دو بوم گردی چهارشنبه انجام میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان بیان کرد: استان طبق آخرین آمار برای اولین بار رتبه سوم گردشگری را در کشور داشتیم و با ثبت جهانی دره خرم آباد این جایگاه ارتقا خواهد کرد.
حسن پور تأکید کرد: اداره راهداری باید راهها و دسترسیها به جاذبههای گردشگری کمک کنند و رشد مراکز اقامتی در ۴ سال اخیر ۴۸ درصدی داشته است.
وی افزود: بوم گردیها از ۴ مرکز به ۲۲ بوم گردی رسیده و واحدهای اقامتی به ۵۵ واحد رسیده است که رشد بسیار داشته و این آمار دو برابر خواهد شد.