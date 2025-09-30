مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور با اشاره به پیروزی راهبردی ایران در جنگ ۱۲ روزه،گفت:سه راهبرد دشمن ایجاد هرج و مرج داخلی، براندازی نظام حاکم و تجزیه کشور بود.

باشگاه خبرنگاران جوان -حجت الاسلام والمسلمین محمدی شاهرودی مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور پیش از ظهر امروز در نشست بصیرت افزایی طلاب جامعه الزهرا علیهاالسلام با اشاره به اینکه دشمن به دلیل اینکه هنوز به تسلیم شدن بی قید و شرط جمهوری اسلامی امید دارد، دست از دشمنی و توطیه علیه ما برنمی دارد، اظهار داشت: این امیدواری دشمن بخاطر محاسباتی که از قدرت خود و توانایی‌های جمهوری اسلامی دارد؛ از این رو اگر ما بتوانیم در این جنگ محاسبات دشمن را به هم بزنیم پیروز می‌شویم.

وی با بیان این که ما از اول انقلاب تاکنون بار‌ها با آمریکایی‌ها مذاکره کرده‌ایم ولی در ۴۵ سال گذشته هیچ گاه دست از دشمنی با ملت ایران بر نداشته‌اند، گفت: جنگ ما با غرب بر سر مساله هسته‌ای و موشکی نیست، جنگ ما با غرب در اصل حکومت دینی و یک اختلاف ایدوئولوژیک است، اگر ما از باور‌های خود دست برداریم، شاید نوع حکومت ولایت فقیه ما را هم بپذیرند.

مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور ادامه داد: چیستی، چرایی و چگونگی رویارویی نظام اسلامی با نظام سلطه را تنها شبکه طلاب و اساتید بسیجی می‌توانند برای مردم تبیین کنند و در این راه، مسئولیت خطیری بر عهده آنهاست.

وی یکی از راهبرد‌های دشمن را اقتدارزدایی از جمهوری اسلامی با ایجاد ترس و دلهره، جنگ روانی، فشار اقتصادی و ایجاد یاس و ناامیدی در مردم عنوان کرد و بیان داشت: تغییر باور‌ها و ایجاد اختلاف و شکستن صف اتحاد و انسجام ملی از دیگر راهبرد‌های دشمن در رویارویی با جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی شاهرودی ادامه داد: قرآن صراط مستقیم و راه اصلی در مقابل راهبرد دشمن را تنها مقاومت معرفی می‌کند. مقاومت دو رکن دارد؛ نخست عبودیت و دیگری عدم پذیرش حاکمیت غیرالهی که دعوای اصلی ما با غرب در همین نکته است.

وی با اشاره به اینکه مقاومت هم مبنای قرآنی دارد، هم در سیره و سنت ائمه علیهم السلام وجود داشته و هم از نظر عقلی دارای مبانی قوی است، تاکید کرد: مقاومت از منظر قرآن دارای کارکرد‌های متعددی است از جمله ایجاد آرامش و امنیت بر اساس آیه «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ». از این رو آرامش با مقاومت حاصل می‌شود نه با سازش. کوتاه آمدن در برابر نظام سلطه، مشکلات و چالش‌های ما را بیشتر می‌کند.

مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور با اشاره به آیه «ان العزه لله جمیعا» گفت: عزت و اقتدار با مقاومت به دست می‌آید نه با وصل شدن به نظام سلطه. همچنین نصرت الهی با دینداری ما حاصل می‌شود که «ولینصرن الله من ینصره» و پیروزی نهایی با مومنین است اگر ایمان و اعتقاد داشته باشیم.

وی تقویت و حفظ باور‌های دینی مردم، ترویج فرهنگ مقاومت و جهاد امید آفرینی را مهمترین کارویژه و رسالت شبکه طلاب و روحانیون در شرایط کنونی عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به تلاش جبهه استکبار برای خارج کردن مومنین از جبهه حق که نتیجه اش بسط ید مستکبر و گمراهی مومنین و خروج آنها از صراط مستقیم است ما موظفیم که گفتمان مقاومت را تقویت کنیم و تقویت این گفتمان در گرو تقویت ایمان، بصیرت افزایی، استمرار جهاد، یقین به وعده‌های الهی، توکل برخدا و از همه مهمتر تقویت ولایت محوری است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی شاهرودی سه راهبرد دشمن در جنگ اخیر را ایجاد هرج و مرج داخلی، براندازی نظام حاکم و تجزیه کشور دانست و اظهار داشت: دشمن به طور قطع در تحقق هر سه راهبرد شکست خورد و حتی در برخی راهبرد‌ها مثل ایجاد هرج و مرج، دقیقا امر برعکس شد و انسجام ملی بسیار تقویت و مردم متحد شدند. از این رو ما معتقدیم در جنگ ۱۲ روزه از نظر راهبردی جمهوری اسلامی ایران پیروز مطلق بود.

منبع:روابط عمومی جامعه الزهرا(س)