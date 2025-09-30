نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار صادرات زعفران در ۵ ماهه نخست امسال نسبت به سال قبل ۶۰ درصد رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: قیمت کنونی هرکیلو زعفران دسته ۸۳ تا ۸۵ میلیون تومان، پوشال ۹۸ تا ۱۰۰ میلیون تومان، سرگل ۱۰۲ تا ۱۱۰ میلیون تومان و نگین ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون تومان است.

به گفته وی، بنابر آمار سطح زیرکشت زعفران ۱۲۳ تا ۱۳۰ هزارهکتار و متوسط تولید ۳ کیلو زعفران در هکتار اعلام شده، هرچند در ۳۰ سال گذشته معدل برداشت ۶ کیلو بوده است که این امر نشان می دهد بهره وری لازم انجام نمی شود و وزارت جهاد باید کشاورزان را به سمتی هدایت کند که از منابع آبی بهره وری لازم را داشته باشد تا حداقل معدل به ۸ تا ۱۰ کیلو برسد.

میری ادامه داد: براساس آمارهای اعلامی از مجموع سطح زیرکشت و متوسط برداشت حداقل تولید زعفران کشور ۳۹۰ تن است که آمارها کمتر از این رقم اعلام می شود، هرچند برآورد ما بر آن است که با توجه به کشت زعفران در ۲۰ تا ۲۳ استان کشور ، آمار تولید زعفران ۴۰۰ تا ۴۵۰ تن است. البته با توجه به خشکسالی و کم آبی این احتمال وجود دارد که با افزایش سطح زیرکشت، رشد تولید محقق نشود.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه ایران ۹۰ درصد زعفران دنیا را تامین می کند، افزود: براساس آمار ۵ ماهه میزان صادرات زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۰ درصد رشد داشته است که امیدواریم این روند استمرار یابد.

وی نسبت به قاچاق زعفران هشدار داد و گفت: با توجه با افزایش ۵۰ درصدی تعرفه گمرکی پیش بینی می شود که میزان قاچاق ماهانه زعفران از ۱۰ تن فراتر رفته است.