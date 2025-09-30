باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محسن یاری در مراسم بزرگداشت امیران و سرداران نیروهای مسلح با اشاره به نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس اول و دوم، اظهار کرد: ارتش در جنگ تحمیلی دوازدهروزه اخیر که از آن به عنوان دفاع مقدس دوم یاد میشود، با اقتدار و آمادگی کامل در برابر دشمنان ایستاد و بار دیگر حماسه آفرید.
او با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام از جمله امیر شهید نامدار نامجو، امیر فلاحی و سردار جهانآرا، افزود: امروز روز بزرگداشت فرماندهان سرافراز ارتش است؛ کسانی که با ایثار و فداکاری، امنیت و عزت را برای کشور به ارمغان آوردند.
مسئول سیاسی منطقه ۲ نزاجا ضمن تقدیر از پیشکسوتان ارتش و فرماندهان فعلی، از جمله امیر سهرابی، دکتر موسیخان و حاج آقای سادات، اظهار داشت: با مدیریت هوشمندانه این عزیزان، پادگانها در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و ارتش همچنان نماد اقتدار ملی است.
یاری با اشاره به جایگاه تاریخی استان فارس و نقش آن در تمدنسازی، صنعت و هنر، تأکید کرد: از دوران زندیه تا انقلاب اسلامی، این خطه همواره در مسیر عدالت و پیشرفت گام برداشته و در دفاع مقدس نیز نقش برجستهای در پشتیبانی از نیروهای مسلح ایفا کرده است.
او با تحلیل وضعیت جنگهای نوین، گفت: جنگهای آینده با ظهور هوش مصنوعی، به نبردهای ساعتی و ترکیبی تبدیل خواهند شد. در دفاع مقدس دوم، ما با جنگ هیبریدی مواجه بودیم که تفاوتهای اساسی با جنگ سخت دفاع مقدس اول داشت.
مسئول سیاسی منطقه ۲ نزاجا همچنین به تحولات منطقهای و جهانی اشاره کرد و افزود: در نبرد اخیر، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، ناتو و برخی کشورهای همسایه، تلاش کرد خود را درگیر جنگ نظامی با ایران نشان دهد؛ اما با تدابیر مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردمی، این توطئهها ناکام ماندند.
یاری با اشاره به سیاستهای رژیم صهیونیستی و تلاش برای تغییر موازنه قدرت در منطقه، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با رهبری حکیمانه و ایستادگی ملت، بازیگر ثابت منطقه است؛ در حالی که دیگر کشورها همچون ترکیه، عربستان و مصر، بازیگران متغیرند.
جنگ هیبریدی و ترکیبی دشمنان با مقاومت ملت ایران ناکام ماند
مسئول سیاسی منطقه ۲ نزاجا، با اشاره به تحولات اخیر منطقهای و جهانی، گفت: برابر آمار اعلامی خود غربیها بعد از طوفان الاقصی بیش از دو هزار زن و کودک مظلوم را به گروگان گرفته شدهاند که باید هرچه سریعتر آزاد شوند. این اقدام غیرانسانی، بخشی از پروژه فشار روانی و نظامی دشمنان علیه ملتهای مظلوم مسلمان منطقه است.
او با انتقاد از تلاش برخی قدرتها برای بزرگنمایی چهرههایی، چون محمود عباس، افزود: هدف آنها خلع سلاح مقاومت و تحمیل توافقاتی است که منافع ملت فلسطین را نادیده میگیرد. حتی پیشنهادهایی برای خروج نیروهای مقاومت از خانه و کشور خود مطرح شده که غیرقابل قبول است.
یاری با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: نتانیاهو با افتخار از کشتار خانهبهخانه و نابودی چادرهای پناهجویان سخن میگوید. حتی خبرنگاران و نیروهای صلیب سرخ نیز هدف قرار گرفتهاند؛ اقدامی که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.
مسئول سیاسی منطقه ۲ نزاجا تأکید کرد: اگر حمایتهای سوخت رسانی هوایی و راداری آمریکا و خیانت برخی کشورهای همسایه نبود، رژیم صهیونیستی توان حمله به ایران را نداشت.
او با اشاره به جنگ هیبریدی و سایبری، گفت: دشمنان تلاش کردند در سه حوزه دیپلماسی، نظامی و سایبری به ایران آسیب بزنند، اما نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران با فرماندهی بی بدیل رهبری معظم انقلاب مدظلهالعالی با اقتدار و هوشیاری، تنها در ۱۲ ساعت توانستند خود را بازیابی کرده و پاسخ قاطع موشکی به رژیم منحوس صهیونیستی بدهند.
یاری با اشاره به تحریمهای اقتصادی و نوسانات ارزی، افزود: دشمنان با ایجاد شوک روانی و عملیات رسانهای، تلاش دارند مردم و جامعه را دچار اضطراب کنند. اما با اتحاد ملی و تبعیت از رهبری، میتوان از این مرحله عبور کرد.
مسئول سیاسی منطقه ۲ نزاجا در پایان با گرامیداشت یاد فرماندهان شهید دفاع مقدس شهیدان فلاحی، فکوری، جهانآرا و نامجو، تصریح کرد: نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در عرصه جنگ نرم و هیبریدی صاحب دانش و توانمندی هوش مصنوعی برابر تدابیر رهبر معظم انقلاب مدظلهالعالی جهت مقابله با جنگهای نوپدید و نوین است. ملت حماسه آفرین ایران اسلامی با بهرهگیری از تجربیات پیشکسوتان، همدلی و هم افزایی و امید با هدایتهای مقام معظم رهبری، میتوانند همانند گذشته تهدیدات دشمن را به فرصت تبدیل نمایند، زیرا دشمنان به بهانه فعال سازی مکانیسم ماشه سعی در ناامیدی و استرس و شوک در حامعه هستند و این از ابزارهای جنگ ترکیبی است که با بصیرت و هوشیاری این نیز بگذرد.