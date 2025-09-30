شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی معلمان حق التدریس در تبدیل وضعیت ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - به فصل بازگشایی مدارس رسیدیم و فصلی نو در جهت بارور شدن علم و دانش آغاز شد. فصلی که معلمان همانند چراغ راهنما دانش آموزان را در مسیر صحیح قرار می دهند تا آنها از جاده علم و زندگی بازنمانند. اما در روزهای ابتدایی سال تحصیلی تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس  آموزش و پرورش بصورت دغدغه ای برای آنها تبدیل شده و چالش بزرگی را پیش روی آنها قرار داده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و درود بنده به نمایندگی از معلمان حق‌التدریس با بیش از ۱۲ سال سابقه خدمت صادقانه به استحضار می رساند؛ بر اساس اخبار منتشر شده، مقرر است پذیرفته‌شدگان جدید آزمون استخدامی بلافاصله و بدون گذراندن دوره آموزشی به کلاس درس فرستاده شوند. این در حالی است که جمع کثیری از معلمان متعهد و باتجربه، با ۱۲ سال سابقه اجرایی و آموزشی، همچنان به صورت حق‌التدریس آزاد و در بلاتکلیفی شغلی مشغول خدمت هستند.
این تصمیم، یک بی‌عدالتی آشکار و سیستماتیک است که پیامدهای ناگواری دارد. ما معلمان حق‌التدریس، از مسئولان محترم تقاضا داریم نسبت به تبدیل وضعیت همکاران حق‌التدریس آزاد با سابقه بالا را در دستور کار قرار دهند.

برچسب ها: بازگشایی مدارس ، معلمان حق التدریس ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
سردرگمی معلمان حق التدریسی در تبدیل وضعیت
معلمان حق التدریس در پیچ و خم تبدیل وضعیت
معلمان حق التدریسی در انتظار تبدیل وضعیت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گلایه اهوازی‌ها از تعطیل نشدن مدارس در روز‌های آلودگی هوا
نارضایتی شهروندان از توقف شماره گذاری وانت نیسان زامیاد
راه اندازی ایستگاه سلامت در کازرون در قاب تصاویر
خلف وعده شرکت سایپا خریداران ساینا را چشم انتظار تحویل خودرو گذاشت
درخواست دانشجویان دکتری برای لغو برگزاری فرایند پیش دفاع متمرکز
مراسم تجلیل از آتش‌نشانان ماهدشتی در روز آتش‌نشانی و ایمنی + عکس
آخرین اخبار
مراسم تجلیل از آتش‌نشانان ماهدشتی در روز آتش‌نشانی و ایمنی + عکس
خلف وعده شرکت سایپا خریداران ساینا را چشم انتظار تحویل خودرو گذاشت
درخواست دانشجویان دکتری برای لغو برگزاری فرایند پیش دفاع متمرکز
راه اندازی ایستگاه سلامت در کازرون در قاب تصاویر
نارضایتی شهروندان از توقف شماره گذاری وانت نیسان زامیاد
گلایه اهوازی‌ها از تعطیل نشدن مدارس در روز‌های آلودگی هوا
تولم شهر در هفته دفاع مقدس رنگ و بوی شهدایی گرفت + عکس
برگزاری مراسم یادواره شهدای رباط سرپوشی در سبزوار + فیلم
تصاویری از غبارروبی و عطرافشانی آستان مقدس بی بی سکینه در صفادشت
رژه ناوگان عملیاتی آتش نشانی نیشابور و به صدا درآمدن زنگ ایمنی وآتش نشانی در مدرسه دخترانه فاطمه الزهرا (س)
برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی خانواده و ورزش در کوی سازمانی شهید چمران نزاجای تبریز