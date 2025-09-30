شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی معلمان حق التدریس در تبدیل وضعیت ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به فصل بازگشایی مدارس رسیدیم و فصلی نو در جهت بارور شدن علم و دانش آغاز شد. فصلی که معلمان همانند چراغ راهنما دانش آموزان را در مسیر صحیح قرار می دهند تا آنها از جاده علم و زندگی بازنمانند. اما در روزهای ابتدایی سال تحصیلی تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس آموزش و پرورش بصورت دغدغه ای برای آنها تبدیل شده و چالش بزرگی را پیش روی آنها قرار داده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و درود بنده به نمایندگی از معلمان حق‌التدریس با بیش از ۱۲ سال سابقه خدمت صادقانه به استحضار می رساند؛ بر اساس اخبار منتشر شده، مقرر است پذیرفته‌شدگان جدید آزمون استخدامی بلافاصله و بدون گذراندن دوره آموزشی به کلاس درس فرستاده شوند. این در حالی است که جمع کثیری از معلمان متعهد و باتجربه، با ۱۲ سال سابقه اجرایی و آموزشی، همچنان به صورت حق‌التدریس آزاد و در بلاتکلیفی شغلی مشغول خدمت هستند.

این تصمیم، یک بی‌عدالتی آشکار و سیستماتیک است که پیامدهای ناگواری دارد. ما معلمان حق‌التدریس، از مسئولان محترم تقاضا داریم نسبت به تبدیل وضعیت همکاران حق‌التدریس آزاد با سابقه بالا را در دستور کار قرار دهند.