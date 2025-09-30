باشگاه خبرنگاران جوان - زین‌العابدین نیک‌مرام در یادواره شهدای آمادگاه شهید چمران کازرون درباره وضعیت دولت دکتر پزشکیان گفت: امروز بیش از هر زمان، مظلومیت دولت دکتر پزشکیان آشکار شده است؛ دولتی که با همه هجمه‌های داخلی و فشار‌های خارجی روبه‌روست، اما همچنان بر شعار وفاق و همدلی پایبند است. من شخصاً ارادت و صداقت رئیس جمهور به مقام معظم رهبری را بی‌نظیر دیدم و این رفتار مثال‌زدنی است.

او اضافه کرد: این دولت با صداقت و بی‌آلایشی کار می‌کند و با وجود هجمه‌ها و فشار‌های داخلی، در مسیر خدمت به مردم ایستاده است. شایسته نیست که چنین دولتی به بهانه سیاست‌های داخلی مورد حمله قرار گیرد.

نیک‌مرام تأکید کرد: همان‌طور که دفاع مقدس با ایستادگی و مدیریت رزمندگان پیروز شد، امروز هم باید از ظرفیت‌های داخلی و اعتماد مردم برای حمایت از دولت و استمرار همدلی استفاده کنیم.

فرماندار ویژه شهرستان کازرون در بخش دیگری از سخنان خود به علل تحمیل جنگ از سوی دشمنان اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی با ایستادگی در برابر سلطه آمریکا و تسخیر لانه جاسوسی، منافع قدرت‌های استکباری را به خطر انداخت. همین مسئله موجب شد تا صدام به عنوان عامل آمریکا وارد جنگ شود. بیش از ۳۶ کشور به اشکال مختلف از رژیم بعث حمایت کردند، اما ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) و با تکیه بر ایمان و ایثار مردم و نیرو‌های مسلح، اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود.

او ادامه داد: ما در نظام بین‌الملل با فشار‌های مضاعف روبه‌رو هستیم، اما همان‌گونه که در دفاع مقدس با وحدت و ایستادگی پیروز شدیم، امروز هم باید با درک شرایط زمان، همدلی، و استفاده از ظرفیت مردم از این مرحله عبور کنیم.

فرماندار ویژه کازرون گفت: دفاع مقدس به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک گنجینه پر رمز و راز است؛ گنجینه‌ای که هر بار آن را بشکافیم، ابعاد تازه‌ای از صداقت، ایثار، شجاعت، مدیریت و ایمان رزمندگان آشکار می‌شود. همین فرهنگ بود که پس از پایان جنگ نیز مدیران پاکدست و متعهدی را برای دوران سازندگی و پس از آن پرورش داد.

او با اشاره به استمرار آثار جنگ تحمیلی در زندگی خانواده‌های ایثارگران و جانبازان افزود: اگرچه سال‌ها از پایان جنگ می‌گذرد، اما برای بسیاری از خانواده‌ها همچنان آثار و تبعات آن ادامه دارد. جانبازانی داریم که هنوز با رنج و سختی‌های ناشی از جنگ دست به گریبانند و همین مسئله نشان می‌دهد که دفاع مقدس برای ملت ایران تمام‌شدنی نیست.

نیک‌مرام با تأکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران یادآور شد: ما مدیون خون شهدا هستیم. باید قدر مردم را بدانیم، با آنها مهربان باشیم و از ظرفیت‌های اجتماعی به بهترین نحو استفاده کنیم. دفاع مقدس یک دانشگاه انسان‌ساز بود و پیام آن برای امروز ما، حفظ همبستگی، ایستادگی در برابر دشمنان و ادامه مسیر شهداست.

منبع: فرمانداری کازرون