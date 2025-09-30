باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، نشست هماندیشی با عنوان از دفاع مقدس هشتساله تا دفاع مقدس ۱۲روزه با حضور سردار دکتر بیانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس و از سرداران و رزمندگان دوران دفاع مقدس، برگزار شد.
در این نشست که با حضور معاونین دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیامنور فارس و جمعی از اساتید و کارکنان دانشگاه برگزار شد، سخنرانان به تبیین ابعاد مختلف دفاع مقدس و نقش نسل جوان در پاسداشت ارزشهای آن پرداختند.
جمشیدی، معاون اجرایی دانشگاه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، گفت:دانشگاه پیامنور همواره در مسیر ترویج ارزشهای دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی گام برداشته است. امروز وظیفه ماست که این روحیه را در میان جوانان و دانشجویان زنده نگه داریم.
حجتالاسلام و المسلمین ثابت، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیامنور استان فارس، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، بر اهمیت حفظ معنویت، بصیرت و روحیه مقاومت در میان نسل جدید تأکید کرد و گفت: دفاع مقدس مدرسهای بود برای ایمان و ایثار. اگر امروز جوانان ما معنای واقعی جهاد و مقاومت را درک کنند، دشمن هیچگاه توان ضربهزدن به کشور را نخواهد داشت.
بیانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با مرور رشادتها و فداکاریهای رزمندگان اسلام در دوران هشتساله دفاع مقدس، جنگ اخیر ۱۲ روزه در منطقه را جلوهای از همان روحیه ایثار و مقاومت دانست و گفت: دفاع مقدس فقط یک جنگ نظامی نبود، بلکه تجلی ایمان، شجاعت و دفاع از انسانیت بود. امروز نیز ملت ایران در کنار مردم مظلوم لبنان و غزه ایستاده است، زیرا دفاع از حق، مرز نمیشناسد.
او افزود: دانشجویان امروز، ادامهدهندگان راه شهدا هستند. رسالت دانشگاهها تبیین مفاهیم دفاع مقدس و انتقال آن به نسلهای آینده است تا فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه زنده بماند.
در پایان این نشست، حاضران ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بر ضرورت تبیین مداوم ارزشهای دفاع مقدس در فضای دانشگاهی و پاسداری از آرمانهای شهدا تأکید کردند.