مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس بر تداوم روحیه ایثار و مقاومت دوران جنگ تحمیلی در دفاع از حق در جبهه‌های جدید تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس، نشست هم‌اندیشی با عنوان از دفاع مقدس هشت‌ساله تا دفاع مقدس ۱۲روزه با حضور سردار دکتر بیانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس و از سرداران و رزمندگان دوران دفاع مقدس، برگزار شد.

در این نشست که با حضور معاونین دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام‌نور فارس و جمعی از اساتید و کارکنان دانشگاه برگزار شد، سخنرانان به تبیین ابعاد مختلف دفاع مقدس و نقش نسل جوان در پاسداشت ارزش‌های آن پرداختند.

جمشیدی، معاون اجرایی دانشگاه، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان، گفت:دانشگاه پیام‌نور همواره در مسیر ترویج ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی گام برداشته است. امروز وظیفه ماست که این روحیه را در میان جوانان و دانشجویان زنده نگه داریم.

حجت‌الاسلام و المسلمین ثابت، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام‌نور استان فارس، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، بر اهمیت حفظ معنویت، بصیرت و روحیه مقاومت در میان نسل جدید تأکید کرد و گفت: دفاع مقدس مدرسه‌ای بود برای ایمان و ایثار. اگر امروز جوانان ما معنای واقعی جهاد و مقاومت را درک کنند، دشمن هیچ‌گاه توان ضربه‌زدن به کشور را نخواهد داشت.

بیانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با مرور رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام در دوران هشت‌ساله دفاع مقدس، جنگ اخیر ۱۲ روزه در منطقه را جلوه‌ای از همان روحیه ایثار و مقاومت دانست و گفت: دفاع مقدس فقط یک جنگ نظامی نبود، بلکه تجلی ایمان، شجاعت و دفاع از انسانیت بود. امروز نیز ملت ایران در کنار مردم مظلوم لبنان و غزه ایستاده است، زیرا دفاع از حق، مرز نمی‌شناسد.

او افزود: دانشجویان امروز، ادامه‌دهندگان راه شهدا هستند. رسالت دانشگاه‌ها تبیین مفاهیم دفاع مقدس و انتقال آن به نسل‌های آینده است تا فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه زنده بماند.

در پایان این نشست، حاضران ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بر ضرورت تبیین مداوم ارزش‌های دفاع مقدس در فضای دانشگاهی و پاسداری از آرمان‌های شهدا تأکید کردند.

برچسب ها: دفاع مقدس ، فرهنگ ایثار ، دانشگاه پیام نور فارسان
خبرهای مرتبط
فرمانده سپاه شهرستان کازرون:
اهداف دشمنان تحریف و انحراف در فرهنگ دفاع مقدس است
اعزام ۵۰۰ نفر از تربت حیدریه به مناطق عملیاتی دفاع مقدس
فرماندار میامی:
جانبازان و ایثارگران بهترین الگو برای نسل جوان هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف سکه‌های تاریخی در فسا
فرصت‌سازی از همسایگان؛ فارس در مسیر توسعه صادرات کشاورزی
آواز‌های شبانی فارس، در قابِ سینما/ مستند سرکوهی منتخب جشنواره فیلم کوتاه
توسعه زیرساخت‌های ارتباطی فارس شتاب می‌گیرد؛ شیراز تا پایان سال زیر پوشش کامل فیبر نوری
انهدام ۴۳ باند قاچاق منهدم و کشف ۱۰ تن و ۳۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در فارس
ترویج فرهنگ استاندارد؛ گامی مؤثر در توسعه صنایع کشور
لزوم تبدیل تهدید‌های اقتصادی به فرصت با همدلی مسئولان اقتصادی استان فارس/ چاره اندیشی برای ارتقای اقتصاد خرد استان
اختلاس یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی کارمند متخلف بانک در اوز
پاسداشت ایثار پیشکسوتان دفاع مقدس وظیفه‌ای ملی است
کلاهبرداران با ۲۵ میلیارد ریال کلاهبرداری گرفتار پلیس شدند
آخرین اخبار
صدور مجوز به‌کارگیری بازنشستگان سپاه در سازندگی/ شیراز علی‌رغم قطب پزشکی بودن، از محروم‌ترین شهرهای استان است
کشف ژنراتور‌های صنعتی ۱۳۰ میلیارد ریالی در لارستان
رفع تصرف اراضی ۲۰۰ میلیارد ریالی در اوز
دفاع مقدس ۸ ساله، الگوی مقاومت ۱۲ روزه غزه/ لزوم تبیین فرهنگ ایثار برای نسل جوان
کلاهبرداران با ۲۵ میلیارد ریال کلاهبرداری گرفتار پلیس شدند
شیراز اکسپو ۲۰۲۵، بستری برای نمایش توانمندی‌های صادراتی و توسعه همکاری‌های اقتصادی
کشف سکه‌های تاریخی در فسا
دولت پزشکیان با وجود همه هجمه‌ها در مسیر خدمت به مردم ایستاده است
جنگ هیبریدی و ترکیبی دشمنان با مقاومت ملت ایران ناکام ماند
اختلاس یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی کارمند متخلف بانک در اوز
تمام مشاوران املاک فارس تا پایان آبان باید به سامانه کاتب متصل شوند
انهدام ۴۳ باند قاچاق منهدم و کشف ۱۰ تن و ۳۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در فارس
لزوم تبدیل تهدید‌های اقتصادی به فرصت با همدلی مسئولان اقتصادی استان فارس/ چاره اندیشی برای ارتقای اقتصاد خرد استان
آواز‌های شبانی فارس، در قابِ سینما/ مستند سرکوهی منتخب جشنواره فیلم کوتاه
پاسداشت ایثار پیشکسوتان دفاع مقدس وظیفه‌ای ملی است
ترویج فرهنگ استاندارد؛ گامی مؤثر در توسعه صنایع کشور
فرصت‌سازی از همسایگان؛ فارس در مسیر توسعه صادرات کشاورزی
توسعه زیرساخت‌های ارتباطی فارس شتاب می‌گیرد؛ شیراز تا پایان سال زیر پوشش کامل فیبر نوری
ایران جان، فارس ایران با شعار فارس سرزمین دین، حماسه و هنر در آستانه برگزاری
جانبازان سرمایه‌های ماندگار عزت ایران هستید + تصاویر
لغو پروانه سه دفتر پیشخوان خدمات متخلف در فارس
تعطیلی ۲ واحد آلاینده صنعتی در شیراز؛ اخطار محیط‌زیست به صنایع غیرمتعهد