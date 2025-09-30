باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز ملی پوشان وزنه برداری اعزامی به قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با محمد رضا عارف، معاون اول رییس جمهوری ایران دیدار کردند.
در این دیدار سجاد انوشیروانی، حسین رضازاده، بهداد سلیمی، کوروش باقری، وحید ربیعی، جواد نادری، علی جباری، علی داوودی، آیت شریفی، علیرضا نصیری، علی عالیپور، علیرضا معینی، ابوالفضل زارع، ایلیا صالحی پور و عبدالله بیرانوند حضور داشتند.
مسابقات وزنهبرداری قهرمانی سال ۲۰۲۵ جهان از روز ۱۰ مهر آغاز میشود. نمایندگان ایران از ۱۵ مهر وارد رقابت خواهند شد.
برنامه رقابت وزنهبرداران ایران به شرح زیر است: (ساعت مسابقات به وقت ایران ست.)
دوشنبه ۱۴ مهر
گروه B دسته ۷۹ کیلوگرم: عبدالله بیرانوند از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه
سهشنبه ۱۵ مهر
گروه A دسته ۸۸ کیلوگرم: ایلیا صالحیپور از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه
پنجشنبه ۱۷ مهر
گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم: علی عالیپور و علیرضا معینی از ساعت ۲۱
جمعه ۱۸ مهر
گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع از ساعت ۱۶
گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم: علیرضا نصیری از ساعت ۲۱
شنبه ۱۹ مهر
گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم: علی داودی و آیت شریفی از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه