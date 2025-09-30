باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه نشست با اعضای کشورهای بریکس، در حوزه ارزش افزوده مدرن ،نقش زنان در نظام مالیات ستانی و نقش جوانان برگزار شد گفت: یکی از محورهای مهم و اساسی که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، روابط بین کشورها، به ویژه روابط میان ایران و روسیه بود.
وی ادامه داد: روابط و مناسبات در حوزه مالیاتی میان دو کشور خوب و رو به پیشرفت است. مذاکرات فشردهای در این اجلاس و همچنین در فاصله بین اجلاس سال گذشته در مسکو برگزار شد که نشاندهنده وجود روابط بسیار خوب و برگزاری جلسات مثمر ثمر است.
او بیان کرد: تجربیات کشور ایران و کشور روسیه در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و موضوع محوری و الکترونیکی شدن آن، میتواند کمککننده باشد تا این مناسبات به جلو حرکت کرده و همکاریها فشردهتر شود و برکاتی را برای هر دو کشور ایران و روسیه به همراه داشته باشد.