در تازهترین مجموعه بخش «کاریکاتور روز»، گزیدهای از برجستهترین آثار کاریکاتوریستهای معاصر جهان گردآوری شده است. این مجموعه ویژه که با عنوان «منتخب آثار کارتونیستهای جهان» منتشر شده، دریچهای به روی دغدغهها، نگاههای طنزآلود و روایتهای تصویری هنرمندان از مسائل جهانی گشوده است. این مجموعه که آثاری از مطرحترین کارتونیستهای ایرانی و اروپایی، و آسیایی را در برمیگیرد، بازتابی از مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عصر حاضر را با زبان کارتون و هنر کاریکاتور به نمایش میگذارد. در این مجموعه، دستاوردهای برجستهترین کارتونیستهای معاصر را در قالب آثاری هوشمندانه و چندلایه به نمایش میگذارد که هر یک روایتی منحصربهفرد از چالشهای جهان امروز ارائه میدهند. آثار منتخب نه تنها مخاطب را میخندانند، بلکه او را به تفکر درباره عمیقترین مسائل بشری دعوت میکنند. در اینجا هر کاریکاتور و کارتون درسی مصور است که مفاهیم پیچیده اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را با زبانی ساده به تصویر میکشد. این آثار هنری بی نظیر، با نگاهی عمیق و موشکافانه به چالشهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر میپردازند. نگاه طنزآلود و گاه گزنده این هنرمندان، واکاوی و بازخوانی واقعیتهای پیرامون را از زاویهای متفاوت ممکن میسازد. این گزارش، برداشتی آزاد است از آثار هنرمندان و کارتونیستهای بین المللی و ایرانی، که به موضوعات گوناگونی از جمله، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه بشری، اشاره دارد. این آثار فراتر از مرزها، زبانی مشترک، برای نقد و اندیشیدن، میآفرینند.