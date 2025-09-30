نماینده شهرستان‌های خوی و چایپاره گفت: پروژه شمس تبریزی، قلب تپنده فرهنگ ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده- عادل نجف زاده نماینده شهرستان‌های خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی درمراسم اختتامیه یازدهمین همایش بین‌المللی شمس تبریزی با اشاره به اینکه پروژه شمس تبریزی، قلب تپنده فرهنگ ایران است. افزود: امروز برای رسیدن به گفتمان صلح در جهان، بارگاه حضرت شمس تبریزی هرچه زودتر تمام شود قطعا آذر بایجان غربی مخصوصا شهردارالمؤمنین و دار العرفای خوی به مقصد گردشگران عرفان، دین و اخلاق تبدیل میشود. 

نجف زاده اضافه نمود: در پی مذاکرات صمیمانه با رئیس جمهور محترم و وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری و استاندار محترم، امروز تفاهم نامه‌ای برای اتمام پروژه فاخر شمس میان وزیر میراث و استاندار به امضاء رسید که طی آن مبلغ۶۳ میلیارد تومان (مابقی اعتبار پروژه شمس) تخصیص یافت که ۵٠ درصد آن را وزیر محترم میراث و ۵٠ درصد بقیه را استاندار آذربایجان غربی پرداخت می‌نمایند تا در سال آینده در دوازدهمین همایش بین المللی شمس، پروژه با حضور رئیس جمهور محترم افتتاح و به بهره برداری برسد.

 نجف زاده درادامه سخنان خود گفت: با توجه به اینکه شمس تبریزی به همه کشور و ملت ایران و جهان تعلق دارد انتظار داریم در چندین روز اجرای جشنواره ملی موسیقی شمس و همایش بین المللی شمس همه شهر‌های کشور، علی الخصوص تهران، تبریز که زادگاه شمس تبریزی است و شهرستان‌های آذربایجان غربی و شرقی

مملو از بنر‌های شمس تبریزی بشود، چون شمس خورشید است و خورشید را نمی‌توان پنهان کرد و باید فضای فرهنگی  کشور بوی عرفان شمس تبریزی را بدهد.

برچسب ها: شمس تبریزی ، نماینده مجلس
خبرهای مرتبط
۶۰ میلیاد ریال اعتبار برای پروژه فرهنگی شمس در خوی تخصیص یافت
معاون پارلمانی رییس جمهور:
ساخت بارگاه شمس تبریزی از اولویت‌های دولت سیزدهم است
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس:
جشن گلریزان برای ساخت بارگاه شمس برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دیار شمس تبریزی مرکز تلألو نور و حرارت عرفان در کشور+ فیلم
اختصاص ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق گردشگری و صنایع‌دستی کشور
نشست مشترک هیئت‌های فنی ایران و ترکیه در سلماس
سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به آذربایجان غربی
پروژه شمس تبریزی، قلب تپنده فرهنگ ایران
آخرین اخبار
پروژه شمس تبریزی، قلب تپنده فرهنگ ایران
نشست مشترک هیئت‌های فنی ایران و ترکیه در سلماس
دیار شمس تبریزی مرکز تلألو نور و حرارت عرفان در کشور+ فیلم
اختصاص ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق گردشگری و صنایع‌دستی کشور
سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به آذربایجان غربی
آغاز ساخت مستند حماسه بانوی مقاومت خوی بالا زری خانم
اجرای ۲۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در شهرستان چهاربرج