مجید نصیر پورنماینده مردم سراب در جمع کارکنان دانشکده علوم پزشکی سراب گفت: عملیات احداث ۸ باب مرکز جامع سلامت شهری و روستایی و خانه‌های بهداشت از دو سال پیش آغاز شده که از این تعداد ۵ مرکز به بهره برداری و ۳ مرکز دیگر نیز با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.

وی ادامه داد: جهت تکمیل این مراکز اعتباری افزون بر ۲۰ میلیارد تومان جذب شده است که امید می‌رود تاپایان سالجاری به اتمام برسند.

وی افزود: علاوه بر این جهت احداث پانسیون پزشکان متخصص و خرید تجهیزات بیمارستانی نیز مبلغ ۲۵ میلیارد تومان دیگر تخصیص یافته است.