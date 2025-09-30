باشگاه خبرنگاران جوان - سیدسلیم غفوری قائم‌مقام معاون سیما رسانه ملی تصریح کرد: همه ما موظفیم که محور‌های دوازده‌گانه سند تحول رسانه ملی را اجرایی کنیم. حرکت در این مسیر طبیعتاً مشکلاتی در پی داشته است. در این مدت تغییراتی در رویکرد صداوسیما به وقوع پیوست؛ ازجمله اینکه نگاه ژورنالیستی در اداره آنتن بسیار تقویت شد.

قائم‌مقام معاون سیما یادآوری کرد: در دوره تحول رسانه ملی دیگر تنها سکویی برای پخش برنامه‌های سرگرم‌کننده نیست، بلکه خود را موظف می‌داند که به معنای واقعی رسانه باشد و نسبت به آنچه در فضای جامعه جریان دارد، بی‌توجه گذر نکند. طی چهار سال اخیر سعی کرده‌ایم این رویکرد در تولید محتوا در گونه‌های مختلف برنامه‌سازی ظهور و بروز پیدا کند و به موضوعات گوناگون توجه شود.

وی متذکر شد: به‌عنوان نمونه از گذشته مناسبت‌هایی مانند بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی همواره به‌عنوان جشنی ملی فرض شده است، اما در این دوره تلاش شد شبکه‌ها کامل‌تر و جامع‌تر به آن بپردازند و به‌عنوان رویدادی ملی به آن بنگرند.

غفوری با اشاره به توجه رسانه ملی به روستا‌ها و ارائه قاب‌هایی واقعی از مردم روستانشین نیز عنوان کرد: حدود ۳۰ درصد مردم ما در روستا‌ها زندگی می‌کنند و سهم این مردم تا پیش از دوره تحول شاید آن‌گونه که شایسته بود در آنتن رسانه ملی ادا نمی‌شد. شاید هنوز هم میزان توجه رسانه ملی به روستائیان با جمعیت آنها متناسب نباشد، ولی پرداختن به مسائل و مشکلات، زیست‌بوم و سبک زندگی، زیبایی، اقتصاد و غنای فرهنگی روستا‌ها جای کار بسیار زیادی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که بخشی از پوشش رسانه‌ای ایام راه‌پیمایی ۲۲ بهمن و روز جهانی قدس به روستا‌ها و مردم اختصاص یافته است و در گذشته شاهد چنین توجهی در صداوسیما نبودیم. موضوعات مرتبط با مجموعه‌های تلویزیونی تولیدشده در مراکز استان‌ها که نسبتاً پرشمار هم هستند نیز در همین دوره به ثمر نشسته است.

وی توضیح داد: هویت‌محوری و عدالت‌گستری دو رکن تحول است و می‌بینیم که در این چهار سال هر اقدامی‌که در رسانه ملی صورت‌گرفته با هدف گسترش عدالت بوده و نمونه این تلاش‌ها هم‌اکنون در قالب سریال «بادار» روی آنتن است که از سیستان و بلوچستان روایت می‌کند.

قائم‌مقام معاون سیما اضافه کرد: رویداد ملی «ایران جان» نیز در جهت حرکت در مسیر تحول و گسترش بال‌های هویت‌محوری و عدالت‌گستری در صداوسیماست و به نظرم این کار نتیجه بسیار خوبی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش اساسی از محور‌های سند تحول طی چهار سال محقق شده است. البته تجربه برخی موقعیت‌های خاص و وقایع پیش‌بینی‌نشده در این مسیر اثرگذار بوده و یک سال آینده نیز فرصت خوبی برای اجرایی‌سازی سایر بخش‌ها و محور‌های تحول است. گرچه تحول مسئله‌ای گذرا نیست و برای آنکه معنای واقعی خودش را از دست ندهد، باید به جریانی دائم تبدیل شود.

منبع: رسانه ملی