برخورد با نانوایان متخلف + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u0647 \u062c\u0631\u06cc\u0645\u0647 \u0648 \u0646\u0647 \u067e\u0644\u0645\u0628 \u062c\u0644\u0648\u062f\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0627\u0646\u200c\u0641\u0631\u0648\u0634\u06cc \u0646\u0627\u0646 \u0646\u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u062a\u063a\u0632\u06cc\u0631\u0627\u062a \u0645\u06cc \u06af\u0648\u06cc\u0646\u062f: \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0633 \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0645\u0647 \u0648 \u067e\u0644\u0645\u0628\u060c\u0633\u0647\u0645\u06cc\u0647 \u0622\u0631\u062f \u0646\u0627\u0646\u0648\u0627\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0648\u0634 \u06a9\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n