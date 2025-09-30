باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برخورد با نانوایان متخلف + فیلم

با نانوایان متخلف گران فروش برخورد جدی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نه جریمه و نه پلمب جلودار گران‌فروشی نان نبوده است. مسئولان تغزیرات می گویند: از این پس علاوه بر جریمه و پلمب،سهمیه آرد نانواهای گران فروش کم می‌شود.

