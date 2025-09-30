در هفته اول لیگ برتر هندبال مردان کشور، تیم‌های سایپا تهران، پرواز هوانیروز، نیروی زمینی سبزوار و صنعت مس کرمان، حریفانشان را شکست دادند و استقلال هم با باخت استارت زد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ فصل جدید سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور با برگزاری ۴ دیدار آغاز شد.

در رقابت‌های امروز سایپا تهران، پرواز هوانیروز، نیروی زمینی سبزوار و صنعت مس کرمان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

نتایج دیدار‌های روز اول از هفته نخست سی و هشتمین لیگ برتر هندبال به این شرح است:

پرواز هوانیروز ۳۱ – سنگ‌آهن بافق ۲۹

هپکو اراک ۲۸ – نیروی‌زمینی سبزوار ۳۰

استقلال کازرون ۲۶ – صنعت مس کرمان ۲۹

فرازبام خائیز دهدشت ۳۰ – سایپا تهران ۳۱

در ادامه مسابقات هفته اول، فولاد مبارکه سپاهان و نفت و گاز گچساران فردا چهارشنبه، در آخرین دیدار هفته به مصاف هم می‌روند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: هندبال ، لیگ برتر هندبال
